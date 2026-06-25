ROLLING STONE im Juli 2026 – Titelthema: Rolling Stones
Mick Jagger, Keith Richards und Ron Wood im Interview über die Weltlage und die Zukunft der Stones.
Ein neues Album der Rolling Stones ist immer eine Sensation und ein Cover wert. Nun stellt sich natürlich nicht nur unser Autor Torsten Groß die Frage: War’s das? Und was ist mit einer letzten Tournee? All das und mehr in unserer großen Geschichte samt Interview mit Mick Jagger.
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- MARY IN THE JUNKKYARD: Maik Brüggemeyer trifft Mary In The Junkyard, die sich auf ihrem exzellenten Debütalbum originell wie keine andere Band durch die britische Musikgeschichte spielen.
- BETH ORTON: Nach überwundenen Krisen spricht die englische Songschreiberin Beth Orton über die Untiefen des Unterbewusstseins, psychedelische Soul-Musik und eine Superheldin, die für ihre Kinder Abendessen kocht. Von Max Gösche
- MONTREUX JAZZ FESTIVAL: Seit 60 Jahren verzaubert das Montreux Jazz Festival am Genfer See mit seiner Gastfreundschaft und dem Glauben daran, dass sich kompromisslose Liebe zur Musik auszahlt. Von Birgit Fuß
- FUSSBALL IN MEXIKO: Das Aztekenstadion ist ein Tempel des Weltfußballs. Doch rund um die Arena wächst inzwischen der Widerstand gegen FIFA, Investoren und Verdrängung. Eine Recherchereise nach Mexiko-Stadt. Von Øle Schmidt
- LAURA NYRO: Sie war eine der einflussreichsten Singer-Songwriterinnen ihrer Zeit, bereitete anderen Künstlerinnen der 60er-Jahre den Weg. Doch die Branche hat Laura Nyro nie wirklich verstanden. Nun erzählen Fans, Freunde und Familie die bemerkenswerte Geschichte einer fast vergessenen Ikone.
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MIX
Mit ihrem Soul-Timbre verzaubert die Amerikanerin Kelsey Lu schon länger – und ihr zweites Album ist spektakulär. Ebenfalls im Mix: Der britische Shootingstar Olivia Dean beeindruckt mit tollen Songs – auch auf der Bühne. Plus: Jacob Brodovsky, Temples, Jalen Ngonda, The B-52’s und einige mehr.
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REVIEWS
Könnte es ihr letztes Album sein? Auf jeden Fall ist der Hardrock-Institution Deep Purple ein würdiges Alterswerk
gelungen, findet Frank Schäfer – der sich bei den Reissues auch einem Meisterstück von Cream widmet. Indes schaut sich Maik Brüggemeyer das Gesamtwerk des größten Popstars unserer Zeit an, Taylor Swift.
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Playlist: Rare Trax im Juli
Thirty Tigers aus Nashville gehört zu den erfreulichsten Erscheinungen im Musikbusiness. Als Vertrieb, Management und Dachlabel unterstützt das Unternehmen viele Americana-Talente
- 1. THE JAYHAWKS „KEEPING OUR HEADS ABOVE WATER“: Jayhawks-Chef Gary Louris schreibt und singt noch immer die schönsten Lieder zwischen Country, Folk und Pop. Dieses Stück ist ein hoch melodiöser Vorbote des kommenden Albums der Band aus Minneapolis.
- 2. COURTNEY MARIE ANDREWS „EVERYONE WANTS TO FEEL LIKE YOU DO“: Ein Highlight von Andrews’ aktuellem Album „Valentine“, mit dem die Songschreiberin an der kalifornischen Küste ankommt. Großartig, wie die Harmonien im Fleetwood-Mac-Stil, circa „Tusk“, schweben!
- 3. EVERLAST „STONES“: Americana war schon immer ein essenzieller Bestandteil im Werk des Rappers, Sängers und Songschreibers Erik Schrody alias Everlast. In dieser Trinkerballade entfaltet er eine rabenschwarze Country Music.
- 4. S.G. GOODMAN „PEPPER“: Schon in den ersten Tönen wird deutlich, dass hier Lucinda Williams Patin steht. Aber auch andere Stücke der Songschreiberin aus Kentucky berauschen sich an Swamp Rock, Country, Blues und Folk.
- 5. JOHN HOLLIER & THE RÊVERIE „SOMEWHERE DOWN THE ROAD“: Heartland-Rock-Pathos, OutlawCountry und Soul-Emphase verschmelzen in den kraftvollen Songs der Band um den aus Louisiana stammenden Sänger John Hollier.
- 6. JASON ISBELL „FOXES IN THE SNOW“: Ob mit seiner Band The 400 Unit oder solo, Jason Isbell gilt längst als einer der besten Songschreiber seiner Generation. Dieses Folk-Kleinod ist das Titelstück seines letzten Meisterwerks „Foxes In The Snow“.
- 7. CLOVER COUNTY „VIRGINIA SLIM“: Auf ihrem Debütalbum „Finer Things“ verbindet die aus Florida kommende Musikerin A.G. Schiano alias Clover County wunderbar leichthändig Country-Pop und Indie-Folk.
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Die Rolling Stones sind zurück! Alles über ihr neues Album „Foreign Tongues“, Ron Woods Privatarchiv und die Großtaten ihres Produzenten Andrew Watt im neuen ROLLING STONE (Ausgabe 08/26), ab 26. Juni im Handel: Hier bestellen!