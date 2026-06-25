ROLLING STONE im Juli 2026 – Titelthema: Rolling Stones

Ein neues Album der Rolling Stones ist immer eine Sensation und ein Cover wert. Nun stellt sich natürlich nicht nur unser Autor Torsten Groß die Frage: War’s das? Und was ist mit einer letzten Tournee? All das und mehr in unserer großen Geschichte samt Interview mit Mick Jagger.

MARY IN THE JUNKKYARD: Maik Brüggemeyer trifft Mary In The Junkyard , die sich auf ihrem exzellenten Debütalbum originell wie keine andere Band durch die britische Musikgeschichte spielen.

Maik Brüggemeyer trifft , die sich auf ihrem exzellenten Debütalbum originell wie keine andere Band durch die britische Musikgeschichte spielen. BETH ORTON: Nach überwundenen Krisen spricht die englische Songschreiberin Beth Orton über die Untiefen des Unterbewusstseins, psychedelische Soul-Musik und eine Superheldin, die für ihre Kinder Abendessen kocht. Von Max Gösche

Nach überwundenen Krisen spricht die englische Songschreiberin über die Untiefen des Unterbewusstseins, psychedelische Soul-Musik und eine Superheldin, die für ihre Kinder Abendessen kocht. Von Max Gösche MONTREUX JAZZ FESTIVAL: Seit 60 Jahren verzaubert das Montreux Jazz Festival am Genfer See mit seiner Gastfreundschaft und dem Glauben daran, dass sich kompromisslose Liebe zur Musik auszahlt. Von Birgit Fuß

Seit 60 Jahren verzaubert das am Genfer See mit seiner Gastfreundschaft und dem Glauben daran, dass sich kompromisslose Liebe zur Musik auszahlt. Von Birgit Fuß FUSSBALL IN MEXIKO: Das Aztekenstadion ist ein Tempel des Weltfußballs. Doch rund um die Arena wächst inzwischen der Widerstand gegen FIFA, Investoren und Verdrängung. Eine Recherchereise nach Mexiko -Stadt. Von Øle Schmidt

Das Aztekenstadion ist ein Tempel des Weltfußballs. Doch rund um die Arena wächst inzwischen der Widerstand gegen FIFA, Investoren und Verdrängung. Eine Recherchereise nach -Stadt. Von Øle Schmidt LAURA NYRO: Sie war eine der einflussreichsten Singer-Songwriterinnen ihrer Zeit, bereitete anderen Künstlerinnen der 60er-Jahre den Weg. Doch die Branche hat Laura Nyro nie wirklich verstanden. Nun erzählen Fans, Freunde und Familie die bemerkenswerte Geschichte einer fast vergessenen Ikone.

MIX

Mit ihrem Soul-Timbre verzaubert die Amerikanerin Kelsey Lu schon länger – und ihr zweites Album ist spektakulär. Ebenfalls im Mix: Der britische Shootingstar Olivia Dean beeindruckt mit tollen Songs – auch auf der Bühne. Plus: Jacob Brodovsky, Temples, Jalen Ngonda, The B-52’s und einige mehr.

REVIEWS

Könnte es ihr letztes Album sein? Auf jeden Fall ist der Hardrock-Institution Deep Purple ein würdiges Alterswerk

gelungen, findet Frank Schäfer – der sich bei den Reissues auch einem Meisterstück von Cream widmet. Indes schaut sich Maik Brüggemeyer das Gesamtwerk des größten Popstars unserer Zeit an, Taylor Swift.

Playlist: Rare Trax im Juli

Thirty Tigers aus Nashville gehört zu den erfreulichsten Erscheinungen im Musikbusiness. Als Vertrieb, Management und Dachlabel unterstützt das Unternehmen viele Americana-Talente