Beach Boys: Mike Love kommt in Songwriters Hall Of Fame

Große Ehre für Mike Love: Das Mitglied der Beach Boys wird Teil der Songwriters Hall Of Fame. Neben ihm werden in die Ruhmeshalle der besten Songschreiber auch George Clinton und die Doobie Brothers aufgenommen.

Weitere Zugänge des Jahrgangs 2025 sind der Produzent Rodney „Darkchild“ Jerkins (Britney Spears, Destiny’s Child), Ashley Gorley und Tony Macaulay.

Mike Love und „Good Vibrations“

Love wird konkret für die Beach-Boys-Hits „California Girls“ und „Good Vibrations“ ausgezeichnet. Für George Clinton nennt die Academy explizit die Lieder „Atomic Dog“, „Flash Light“ und „Give Up the Funk (Tear the Roof off the Sucker)“. Tom Johnston, Michael McDonald und Patrick Simmons von den Doobie Brothers werden hingegen für ihre Hits „What a Fool Believes“, „Black Water“ und „Listen to the Music“ gefeiert.

Ebenfalls nominiert waren Eminem, N.W.A., Janet Jackson und Alanis Morissette. Sie könnten in den kommenden Jahren Einzug in die Songwriters Hall Of Fame erhalten. Die Preisträger werden am 12. Juni bei einer Veranstaltung im im Marriott Marquis Hotel in New York City in die Songwriter-Ruhmeshalle eingeführt.