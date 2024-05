„Pet Sounds“ von den Beach Boys zählt zu Recht als eines der besten Alben aller Zeiten. 2003 wählten die Kollegen vom US-amerikanischen ROLLING STONE in ihrer ersten Edition der „500 Greatest Albums of All Time“ das Werk auf Platz 2, geschlagen wurde es damals nur von „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“ von den Beatles. Wie uns Beach-Boys-Mitglied Mike Love im Interview erzählt, war er äußerst glücklich mit dieser Reihung – hatte dann aber doch, wenn auch augenzwinkernd, ein Anliegen.

Love dazu: „ROLLING STONE hatte ja bei den 500 besten Alben aller Zeiten mal ‚Sgt. Pepper‘s‘ auf Nummer eins gelistet, ‚Pet Sounds‘ war die Nummer zwei. Aus 500 Alben – das ist schon echt gute Gesellschaft!“, erklärt der 83-Jährige. Dann grinst er: „Natürlich bin ich für eine Neuauszählung, sodass wir…“, sagt er, lacht, reibt sich die Hände – und lässt den Rest des Satzes offen.

Was wir Love im Gespräch dann doch nicht verraten haben: Es gab bereits mehrere Neuauszählungen – bei der aktuellsten Version der „500 besten Alben“ im US-Stone belegt „Pet Sounds“ wieder Platz 2, diesmal allerdings geschlagen von Marvin Gayes „What’s Going On“. In unserer 2023 überarbeiteten, für den deutschsprachigen Raum gültigen Liste ist „Pet Sounds“ indes „nur“ auf Platz 6.

Mike Love über Beatles: Positive Konkurrenz

In unserem Gespräch erinnert sich Love auch an sein Verhältnis zu den Beatles. „Ich verbrachte Zeit in Indien mit Maharishi und den Beatles. George, John und Paul waren die meiste Zeit dort, Ringo fuhr früher nach Hause. Paul kam irgendwann zum Frühstückstisch und sang ‚Back In The U.S.S.R.‘. Ich gab ihm ein paar Ideen und er machte einen großartigen Song daraus, den ich liebe zu singen. Wir liebten die Musik der anderen. Es gab vielleicht ein wenig Wettbewerb oder Rivalität, aber die war positiv.“

Was Bruce Johnston zu dem Thema zu sagen hat, was die Beach Boys über ihre neue Doku (zu sehen auf Disney+) denken und was Regisseur Frank Marshall über die Produktion erzählt, erfahren Sie im ROLLING-STONE-Videointerview mit den Beach Boys.

Das gesamte Interview gibt es hier zu sehen: