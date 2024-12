Elton John: Legendärer Piano-Handstand jetzt als Wachsfigur

Vorhang auf für den Piano-Handstand: Das Londoner Wachsfigurenkabinett „Madame Tussauds“ präsentiert ihre bisher „strukturell aufwendigste“ Figur: Elton John, klavierspielend, mit beiden Beinen in der Luft.

Der „Rocket Man“ – er fliegt wieder

Die neue Skulptur, die am 20. Dezember enthüllt wird, zeigt einen Moment aus den frühen Tagen von Elton Johns Überflieger-Karriere – im wörtlichen Sinne. Die Attraktion in der Baker Street ist dem Auftritt beim „Midsummer Music Festival“ im Wembley-Stadion von 1975 nachempfunden. Der Sänger – blauer Glitzer-Overall, große Brille, Plateau-Stiefel – schwebt an seinem Flügel, nur mit den Händen an den Tasten verankert:

„Elton John ist eine wahre lebende Legende und eine schillernde Persönlichkeit, daher wussten wir, dass wir für diese Figur über uns hinauswachsen mussten“, kommentierte Steve Blackburn, Manager des Wachsfigurenkabinetts in einer Erklärung. „Eltons phänomenale Bühnenpräsenz – und seinen ikonischen Keyboard-Handstand – in einer Figur einzufangen, ist eine ziemliche Herausforderung, und das Ergebnis ist eine unserer bisher technisch anspruchsvollsten Figuren.“ Der Songschreiber hatte zuvor schon mit den Plastikern zusammengearbeitet, das erste Mal 1976.

Die Stunts sind Geschichte

Obwohl er neben den Abbildern von Pop- und Rockgrößen wie Beyoncé, Ed Sheeran, Dua Lipa, Amy Winehouse, Freddie Mercury und David Bowie in bester Gesellschaft ist, scheint der 77-Jährige noch lange nicht reif fürs Museum zu sein. Im Jahr 2023 feierte der Pianist in seiner fünfjährige Tournee „Farewell Yellow Brick Road“ zwar seinen Bühnenabschied. Erst kürzlich kündigte er jedoch an, noch weiterhin neue Musik schreiben zu wollen.

„Das Feuer ist nie ausgegangen. Und es wird nie ausgehen, denn ich bin immer auf der Suche nach neuen Dingen. Jetzt habe ich nur den Freiraum, es in meinem eigenen Tempo zu tun“, so der kürzlich fast erblindete Musiker in „The Late Night Show“. Trotz gesundheitlicher Rückschläge gab er sich überzeugt: „Natürlich wird es neue Elton-John-Musik geben.“ Im September hatte sich seine Sehkraft nach einer Infektion im Sommer in Südfrankreich dramatisch verschlechtert, was ihm momentan das Schreiben und Lesen schwer mache.