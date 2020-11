Sexy, feministisch, frech, zugedröhnt: Die 30 Gesichter von Miley Cyrus

Via eines Tweets ließ die US-amerikanische Sängerin verlauten, dass ihre neue Platte „Plastic Hearts“ ein vollständiges Rockalbum sein wird.

Miley Cyrus kündigt mit „Plastic Hearts“ ein Rockalbum an. Die US-Popsängerin hat sich während des vergangenen Jahres einer musikalischen Neuorientierung unterzogen, veröffentlichte unter anderem Cover-Versionen von „Zombie“ von The Cranberries, den Blondie-Hit „Heart Of Glass“, „Just Breathe“ von Pearl Jam, „Nothing Else Matters“ von Metallica und „Sweet Jane” von The Velvet Underground. Zudem hatte sie im vergangenen Monat angekündigt, an einem Cover-Album von Metallica-Songs zu arbeiten. https://twitter.com/MileyCyrus/status/1325852723644952577?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1325852723644952577%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Floudwire.com%2Fmiley-cyrus-rock-album-plastic-hearts%2F Die Nachricht, dass auch „Plastic Hearts“ ihrer rockigen Linie treu bleibt, bestätigte Miley Cyrus nun via Twitter. Darin schrieb ein weiblicher Fan: „Mädchen wollen keinen Freund, Mädchen wollen, dass Miley Cyrus ein ganzes…