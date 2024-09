Familiäre Verbundenheit herrschte zwischen Dolly Parton und Miley Cyrus schon länger. Die Country-Sängerin ist seit Ewigkeiten Patentante ihrer längst zum Megastar gereiften jüngeren Kollegin. Doch nun enthüllt eine Stammbaumanalyse, dass beide sogar miteinander verwandt sind.

Die Genealogie-Website Ancestry.com machte die gemeinsame Blutlinie am Montag (23. September) offiziell. Demnach sind die 78-jährige und die 31-jährige entfernt miteinander verwandt, und zwar durch einen Mann namens John Brickey.

Der 1740 geborene Brickey lebte in Tennessee, etwas mehr als 30 Kilometer von Partons heutigem Freizeitpark Dollywood entfernt. Er verstarb im Jahr 1806.

Was heißt das nun genau für die beiden Musikerinnen? Brickey ist wohl Partons sechster Urgroßvater und Cyrus‘ siebter Urgroßvater, was die beiden Frauen zu Cousinen siebten Grades macht.

Dolly Parton: „Wir stehen uns so nahe, Miley und ich“

Angesprochen auf die freudige Nachricht von „Access Hollywood“ reagierte Dolly Parton ohne große Verwunderung: „Wir stehen uns so nahe, Miley und ich. Ich hätte gedacht, wir wären sogar mindestens Cousins dritten Grades, zehnmal entfernt. Ich bin sicher, dass sie sich darüber freuen wird.“

Die Sängerin ergänzte: „Es überrascht mich nicht, denn das zwischen uns fühlt sich einfach wie Familie an.“

Ganz ohne Grundlage ist die Entdeckung aber nicht. Im November veröffentlicht Parton ein neues Album mit dem Titel „Smoky Mountain DNA – Family, Faith & Fables“. Im Zentrum des Projekts stehen die Vorfahren der Musik-Ikone, die sich in der Smoky-Mountain-Region niedergelassen haben. Zu hören sind dabei auch Menschen, die mehrere Generationen von Partons Familie repräsentieren.

Miley Cyrus machte in den letzten Monaten Schlagzeilen, weil behauptet wird, dass ihr Hit „Flowers“, der 2024 einen Grammy gewann, Ähnlichkeiten mit Bruno Mars‘ Song „When I Was Your Man“ aus dem Jahr 2012 aufweist. In der Anklage ist von Ähnlichkeiten bei Text, Melodie und Harmonie die Rede. Mars selbst ist jedoch bei der juristischen Auseinandersetzung nicht beteiligt. Zuletzt gab es von der Sängerin mit „Used to Be Young“ aber auch einen persönlichen neuen Song zu hören.