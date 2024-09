Miley Cyrus soll bei Bruno Mars geklaut haben – Klage ist raus

Beide Songs sind nicht mehr taufrisch und trotzdem werden sie nun bis ins kleinste Detail für einen Rechtsstreit miteinander verglichen: „Flowers“ von Miley Cyrus und „When I Was Your Man“ von Bruno Mars. Letzterer kam 2012 heraus und soll laut Tempo Music Investments die Vorlage für Cyrus’ Single „Flowers“ gewesen sein, die sie im Januar 2023 herausbrachte.

Wer schenkt denn nun wem Blumen?

In der Anklage heißt es gemäß „Entertainment Weekly“: „Aufgrund der Kombination und der Anzahl der Ähnlichkeiten zwischen den beiden Aufnahmen ist es unbestreitbar, dass ‚Flowers‘ ohne ‚When I Was Your Man‘ nicht existieren würde.“ Plus:„Die erste Gesangslinie des Refrains von ‚Flowers‘ beginnt auf denselben Akkorden und endet wie die erste Gesangslinie in der Strophe von ‚When I Was Your Man‘.“

Entsprechend solle Miley Cyrus nun das Aufführen und Verbreiten des Stückes unterlassen. Mit der 31-Jährigen zusammen angeklagt sind Co-Songschreiber Michael Pollack und Gregory Hein sowie Sony Music und Apple. Bruno Mars selbst steckt jedoch nicht hinter der öffentlichen Anprangerung und hat sich auch noch nicht zu der Klage geäußert.

Auch Cyrus bleibt aktuell still dazu. Wer sich aber jetzt eine Meinung zu der Thematik bilden möchte, der oder die hält einmal die Texte der Tracks nebeneinander.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

So singt Miley Cyrus ins Deutsche übersetzt so viel wie: „Ich kann mir selbst Blumen kaufen und meinen Namen in den Sand schreiben. Ich kann stundenlang mit mir selbst sprechen und Dinge sagen, die du gar nicht verstehst. Ich kann mich selbst zum Tanzen ausführen und meine eigene Hand halten. Ich kann mich besser lieben als du mich.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Bruno Mars hingegen schmetterte einem vor rund zwölf Jahren entgegen: „Ich hätte dir Blumen kaufen und deine Hand halten sollen. Ich hätte dir all meine Stunden geben sollen, als ich die Chance hatte. Ich hätte dich zu jeder Party mitnehmen sollen, weil alles, was du tun wolltest, war tanzen. Jetzt tanzt mein Baby, aber mit einem anderen Mann.“

„Flowers“ war 2023 eine Auskopplung vom achten Album des US-Stars, das sie „Endless Summer Vacation“ betitelt hatte. In dem Stück über eine gescheitere Beziehung soll sie sich angeblich auf ihren Ex-Ehemann, den Schauspieler Liam Hemsworth beziehen. Sie waren zwei Jahre verheiratet.