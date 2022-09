Milky Chance gehen auf Deutschlandtour

Das Folktronica-Duo Milky Chance geht wieder auf Tour. Im Oktober beginnt die Europatournee, welche die Band etwa in die Schweiz, nach Spanien und Frankreich führt. Im November und Dezember spielen die Kasseler dann insgesamt acht Konzerte in Deutschland, darunter in Berlin, München und Leipzig.

„Wir freuen uns riesig auf die Tour! Das ist unsere erste EU Tour seit Covid und wir kommen quasi in jedes Land in Europa“, hieß es von der Band. Mit 44 Shows in 25 Ländern sei es die größte Europatour bisher. „Wir haben im letzten Jahr so viel Musik gemacht und veröffentlicht, dass wir jetzt einfach richtig Bock haben das alles live zu spielen.“

Außerdem startet die Band auf der Tour das Nachhaltigkeitsprojekt „Milky Change“. Im Rahmen der Aktion „take care of what is there“ gehen 25 Cent pro Konzertticket an die Organisation „Wilderness International“, die Regenwaldflächen in Peru erwirbt, um sie vor der Rodung zu schützen. Im Rahmen des GreenTech Festivals würdigte ROLLING STONE daher in diesem Jahr zum ersten Mal das Engagement von herausragenden Künstler*innen, die sich mit „grünen“ Konzepten für mehr Nachhaltigkeit einsetzen.

Milky Chance wurden 2013 mit ihrer Debütsingle „Stolen Dance“ auch international bekannt. Der Song erreichte in den USA Platz 1 der Billboard Alternative Charts. Zuletzt veröffentlichten Milky Chance im März 2022 die Single „Synhronize“. Das letzte reguläre Album „Mind the Moon“ erschien 2019, 2021 folgte das Mixtape „Trip Tape“ mit einer Mischung aus Originalen, Covers und Remixen.

Hier kann man sich das Video zu „Synchronize“ anschauen:

Hier die Tourdaten für Deutschland:

MILKY CHANCE TOUR AGAIN 2022