Milky Chance ertanzten sich mit „Stolen Dance“ eine Milliarde Streams

Die Auszeichnung durch Spotify

Am Mittwoch (16. November) wurde die Formation durch Spotify in Berlin ausgezeichnet. Darüber erzählten die Musiker, so im Pressetext angegeben: „Mit „Stolen Dance“ eine Milliarde Streams zu erreichen, ist für uns ein unfassbarer Erfolg und schwer zu begreifen. Das haben wir vor allem unseren großartigen Fans zu verdanken, von denen uns viele schon seit diesem ersten Album und „Stolen Dance“ begleiten. Vor zwei Jahren haben wir uns entschieden independent zu werden und freuen uns, dass wir mit „Believe“ den richtigen Partner für diesen Weg gefunden haben und jetzt diesen Meilenstein zusammen feiern können.“

Hier geht es zu unserem Interview mit der Band. Im Rahmen des Greentech Festivals würdigte ROLLING STONE Milky Chance wegen ihres Engagement in grünen Nachhaltigkeitskonzepten.

In dieser Playlist sammelt Spotify alle Songs, die eine Milliarde Streams erzielen konnten – auch Milky Chance sind nun enthalten: