Milli-Vanilli-Biopic: So sehen Schweighöfer und die Hauptdarsteller in „Girl You Know It’s True“ aus

Die Produktion des Milli-Vanilli-Biopics „Girl You Know It’s True“ läuft auf Hochtouren. Nun hat das Medienunternehmen Leonine Studios die ersten Fotos der Hauptdarsteller veröffentlicht. Das Erscheinungsdatum für den Film ist noch unbekannt.

Empfehlung der Redaktion Biopic über Milli Vanilli: Matthias Schweighöfer spielt Frank Farian

„Girl You Know It’s True“ wird unter der Regie von Simon Verhoeven produziert. Das Biopic handelt von der wahren Geschichte des Aufruhrs um das Pop-Duo Milli Vanilli. Sie wurden unter der Leitung von Frank Farian zu Weltstars mit drei Nummer-Eins-Hits in den Vereinigten Staaten. Schließlich stellte sich heraus, dass Fabrice Morvan und Robert Pilatus ihre Songs nie selbst gesungen hatten. Die Folge dessen war ein Karrieretief – und Milli Vanilli lieferten einen der größten Skandale in der Musikgeschichte.

Die ersten Fotos vom „Girl You Know It’s True“-Cast

Wie bereits kürzlich bekannt gegeben wurde, spielt Matthias Schweighöfer die Rolle des deutschen Musikproduzenten Frank Farian.

Die Schauspieler Tijan Njie und Elan Ben Ali verkörpern Robert Pilatus und Fabrice Morvan.

Außerdem schlüpft Graham Rogers in die Rolle von Millis Assistenten und Bella Dayne in die der Milli, Farians rechte Hand. Fotos von dieser Besetzung wurden bislang noch nicht veröffentlicht.