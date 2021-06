„Girl You Know It’s True“: Biopic über Milli Vanilli kommt!

Auch der deutsche Schauspieler, Autor und Moderator Riccardo Simonetti fiel der Zensur zum Opfer. China will schlicht keine LGBTIQ-Inhalte sehen.

Endlich läuft die heiß ersehnte Ausstrahlung der „Friends“-Reunion. In China sorgt diese jedoch für Ärger: Die chinesischen Zensoren entfernten u.a. Lady Gaga, Justin Bieber und die koreanische Boyband BTS sowie den deutschen Entertainer und Moderator Riccardo Simonetti aus dem lange erwarteten Special. Mit Letzterem schien die Zensurbehörde offenbar ein Problem aufgrund seiner Homosexualität und dem offenen Umgang damit zu haben. Kommunistische Partei Chinas blendet LGBTIQ aus An der Reunion nehmen auch prominente Fans der Serie teil. Vor der Ausstrahlung haben staatliche Zensoren in China die Auftritte diverser Stars jedoch herausgeschnitten, die bei der Führung der Kommunistischen Partei in Ungnade gefallen…