Millie Bobby Brown verlobt sich mit Sohn von Jon Bon Jovi

Foto: AFP via Getty Images, ANGELA WEISS. All rights reserved.

Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi bei der Premiere von „Enola Holmes 2“ in New York City.

Fans der britischen Schauspielerin Millie Bobby Brown vermuten schon seit ein paar Tagen, dass sie und ihr Partner Jake Bongiovi verlobt sein könnten. Der Grund dafür sind Fotos, die das Paar am Dienstag auf Instagram postete. Das eine Foto trägt den Untertitel „Ich habe dich jetzt drei Sommer lang geliebt, Schatz, ich will sie alle“ und zeigt die „Stranger Things“-Schauspielerin mit einem verdächtig großen Ring am Ringfinger.

Jake Bongiovi, Sohn von Rock-Star Jon Bon Jovi, teilte ebenfalls ein Bild auf Instagram. Seines trug den Untertitel „Für immer“.

Millie Bobby Brown machte in den letzten Jahren mit ihren Rollen als „Elf“ in der „Netflix“-Serie „Stranger Things“ und als „Enola Holmes“ in der gleichnamigen Filmreihe auf sich aufmerksam. Die 19-jährige ist auch als Model tätig.