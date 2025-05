„Mission: Impossible“: Alle acht Filme im Ranking

Mit dem Kinostart von „Mission: Impossible – The Final Reckoning“ geht eine der größten Action-Reihen der Filmgeschichte (angeblich) zu Ende. In 29 Jahren hat sie mehr als 18 Stunden teures Chaos auf die Leinwand gebracht. Explosionen, Autounfälle und den gutaussehenden Tom Cruise, der an Hubschraubern hängt. Die Actionsequenzen in diesen Filmen sind beeindruckend. Makellos choreografiert und ausgeführt.

Alles andere ist weniger beeindruckend.

Die „Mission: Impossible“-Filme bieten weder ein gut durchdachtes Universum wie Marvel oder „Star Wars“. Noch sind sie durchweg hervorragend. Die Dialoge pendeln zwischen flachen Witzen und atemlosen Erklärungen. Die Handlungen sind fast identisch. Ein Superschurke hat einen tödlichen MacGuffin gestohlen oder ist auf der Jagd danach. Wobei MacGuffin Alfred Hitchcocks Bezeichnung für etwas ist, das jeder haben will. In allen „Mission: Impossible“-Filmen gibt es Szenen, in denen nichts passiert. Und Szenen, in denen alles passiert. Und das ist in Ordnung. Sobald die Zündschnur angezündet ist und Lalo Schifrins ikonische Titelmusik einsetzt, ist man gespannt auf alles, was als Nächstes kommt. Egal ob es mittelmäßig oder atemberaubend ist.

Ethan Hunt ist wie James Bond, wenn Bond sich wie ein Tech-Bro kleiden und Red Bull trinken würde

Zwar tauchen einige Schauspieler immer wieder auf. Allen voran Simon Pegg als komischer Benji und Ving Rhames als Luther, der coolste Hacker der Hollywood-Geschichte. Doch in diesen Filmen geht es nur um eine einzige Person: den Geheimagenten und Messias Ethan Hunt, gespielt von Tom Cruise. Er ist wie James Bond, wenn Bond sich wie ein Tech-Bro kleiden und Red Bull trinken würde. Die Figur existiert in einer harmlosen politischen Dimension, in der die US-Regierung von unfähigen Trotteln und wohlmeinenden Bürokraten geführt wird. Die sich darauf verlassen, dass Ethan Hunt und sein Team aus alternden Freiberuflern immer wieder die Welt retten.

Welcher dieser Filme bietet die beste Mischung aus unverständlichem Techno-Jargon, globalem Chaos und Tom Cruises Hubschraubern? Hier sind sie danach gereiht, wie gut sie die Kernaufgabe von „Mission: Impossible“ erfüllen. Nämlich das Publikum mit atemberaubenden Heldentaten zu bombardieren, während es im Dunkeln Popcorn isst.

„Mission: Impossible“: Alle acht Filme im Ranking

8. Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One (2023)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Einer der nervigsten Trends in Hollywood ist die Aufteilung von Filmen in zwei „Teile“, mit denen versucht wird, so viel Geld wie möglich zu verdienen, indem ein Kinohit so gestreckt wird, wie ein Kneipenwirt seinen Whiskey. Das Ergebnis ist ein „Teil eins“, der kein zufriedenstellendes Ende hat .(Wicked ausgenommen. Und glauben Sie mir, Teil zwei dieses Musical-Blockbusters wird der Schwerkraft gehorchen und abstürzen.

Die Aufteilung von Cruises Mission: Impossible-Abgesang bedeutet, dass Dead Reckoning, alias M:I-7, mit einem Cliffhanger endet. Einem verdammt guten Cliffhanger. Aber die letzten Momente fühlen sich eher wie das Staffelfinale einer Streaming-Serie an. Christopher McQuarrie kehrt nach den beiden vorherigen M:I-Filmen als Regisseur zurück. (Er führt auch Regie beim zweiten Teil dieses Films, The Final Reckoning.) Henry Czerny taucht zum ersten Mal seit dem Originalfilm Mission: Impossible als Kittridge auf, der abfälligste und herablassendste Manager der oberen Mittelklasse in der US-Geheimdienstgemeinschaft.

Alle Elemente, die die „Mission: Impossible“-Filme so groß und unterhaltsam machen, sind in diesem vorletzten Kapitel noch einmal auf Hochtouren gebracht. Die exotischen Schauplätze sind noch exotischer. Der MacGuffin ist noch mysteriöser und undurchschaubarer. Es handelt sich um KI, ein heißes SEO-Keyword. Und die Stunts in Flugzeugen, Zügen und Autos gehören zu den unmöglichsten, die man sich vorstellen kann. Außerdem ist er zwei Stunden und 43 Minuten lang (ein Rekord, der schnell gebrochen werden wird). Die Handlung ist verwirrend. Aber die großen Stunts machen die langen, langweiligen Passagen fast wieder wett. Cruise fährt mit einem Motorrad von einer Klippe, bevor er einen Fallschirm öffnet.

„Mission: Impossible“: Alle acht Filme im Ranking

7. Mission: Impossible – The Final Reckoning (2025)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das ist es – die letzte Abrechnung. Zweieinhalb Stunden lang. In dem Film, der seit Jahren als Cruises letzter großer Auftritt angekündigt wird, ist Ethan Hunt endlich zu einem Superhelden geworden, der als Einziger zwischen der Menschheit und der totalen nuklearen Vernichtung steht. Was in seiner Karriere schon einmal passiert ist.

Dies ist der sentimentalste Film der Reihe, der alle Filme mit einer einzigen Schleife zusammenzufassen versucht. Was ihm halbwegs gelingt. Es wäre schön gewesen, den alten IMF-Chef Laurence Fishburne oder den ehemaligen Erben der „Mission: Impossible“-Reihe, Jeremy Renner, wiederzusehen. Aber daraus wurde nichts. Stattdessen gibt es ein paar Rückblenden in die alten Zeiten und eine zufriedenstellende Wiedergutmachung für eine Figur, die wir seit 1996 nicht mehr gesehen haben.

Ach ja, und mehr Kittridge. Der Bösewicht Esai Morales hätte mehr zu tun bekommen sollen als nur finster zu blicken und zu kichern. Und die Entity – so der offizielle Name der bösen KI (sind sie das nicht alle?) – hätte interessanter sein können. Mit einer einprägsameren Stimme vielleicht? The Final Reckoning ist ein Klischee innerhalb eines Klischees. Und jeder Countdown, jedes Ultimatum und jeder Stunt fühlt sich an, als hätte man das alles schon einmal gesehen. Und doch ist es unmöglich, nicht zu lächeln, wenn man den über 60-jährigen Cruise an einem Doppeldecker hängen sieht, der kopfüber durch die Luft fliegt.

„Mission: Impossible“: Alle acht Filme im Ranking

6. Mission: Impossible II (2000)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Dies ist der am meisten geschmähte Film der Reihe. Aber für viele ein Favorit, trotz aller Mängel. Der legendäre Hongkonger Actionregisseur John Woo wurde hinzugezogen, um Cruises Fortsetzung mit seinem chaotischen Stil zu versehen. Diese Mission ist voller Woos berühmter Effekte. Von übertriebenen Zeitlupen über lächerliche, physikalischen Gesetzen widersprechende Kampfchoreografien bis hin zu Schwärmen von Vögeln, die ohne ersichtlichen Grund herumflattern. Es sind diese Exzesse, die Mission: Impossible II den Ruf als schlechtester Film der Reihe eingebracht haben.

Die Kritik ist berechtigt. Cruise zeigt zum Beispiel viel zu viele dramatische Flug-Spin-Kicks. Und dann sind da noch die Schießereien. Woo liebt es, Männer zu filmen, die durch die Luft fliegen, während sie mit zwei 9-mm-Pistolen schießen. Nach „Mission: Impossible II“ verwendet Hunt deutlich weniger Handfeuerwaffen. Aber dieser Film hat eine der besten Eröffnungsszenen, in der Cruise in Utah eine Felswand frei erklimmt. Thandiwe Newton ist seine Freundin und ihre Rolle ist, nun ja, altmodisch. Sie ist eine Meisterdiebin, die als Köder benutzt wird, um ihren Ex, den Bösewicht, zu fangen. Newton ist eine großartige Schauspielerin, die fast schon Chemie mit Cruise hat.

Dieser Film setzt mehr auf Action als auf Intrigen. Und der gesamte letzte Akt ist wahnsinnig, einschließlich eines erschöpfenden finalen Kampfes zwischen Held und Bösewicht am Strand. Aber Tom Cruise, der mit einem Motorrad durch Flammen fährt? Kultig. M:I-2 enthält auch den besten Einzeiler der Reihe, gesprochen von einem nicht im Abspann genannten Anthony Hopkins als gereizter IMF-Chef. Nachdem Hunt bestätigt, dass seine neue Mission „schwierig“ ist, entgegnet Sir Tony: „Nun, das ist keine schwierige Mission, Mr. Hunt, das ist eine unmögliche Mission. ‚Schwierig‘ sollte für Sie ein Spaziergang im Park sein.“

„Mission: Impossible“: Alle acht Filme im Ranking

5. Mission: Impossible III (2006)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Der Fernsehstar J.J. Abrams wurde engagiert, um die Mission: Impossible-Reihe zu retten. Und er tat dies auf die gleiche Weise, wie er 2009 das filmische Schicksal von Star Trek rettete. Indem er verstand, was jede Fernsehserie so erfolgreich machte. Abrams‘ Fortsetzung umgibt Cruise‘ Hunt in erster Linie mit einem kompetenten IMF-Team – die Hauptschurken in den ersten beiden Filmen waren IMF-Überläufer.

Mission: Impossible III markiert auch das Debüt von Simon Pegg als Hunts schlagfertiger schottischer Sidekick, eine willkommene Besetzung. Mehrere Actionszenen stechen hervor. Darunter ein spannender Einbruch in die Vatikanstadt und eine denkwürdige Szene auf einer Brücke, in der ein Mann gegen eine Rakete kämpft. Die Handlung dreht sich um den besten MacGuffin der Serie: die „Rabbit Foot“.

Was sie bewirkt? Niemand weiß es. Aber alle wollen sie haben. Was diesen Film so besonders macht, ist sein Bösewicht Owen Davian, ein grausamer, kaltblütiger Waffenhändler, gespielt von Philip Seymour Hoffman. Hoffman ist intensiv und hat einen starren Blick. Besonders in der Eröffnungsszene des Films, in der er Hunts Frau, eine hervorragende Michelle Monaghan, mit einer Waffe an den Kopf hält. Es ist eine erschreckende Szene. Und Hoffman ist so gut, dass er Cruise eine verletzliche Darstellung entlockt, eine seiner besten.

„Mission: Impossible“: Alle acht Filme im Ranking

4. Mission: Impossible – Rogue Nation (2015)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Hier kommt die „Mission: Impossible“-Reihe so richtig in Fahrt. Dieser Teil ist selbstbewusster als alle vorherigen und beginnt mit einer der beeindruckendsten Stunts der gesamten Reihe. Cruise hängt an der Seite eines Airbus A400M-Transportflugzeugs, das startet und fast 8.000 Fuß über der englischen Landschaft schwebt. Ja, er ist sicher befestigt. Aber er befindet sich auch außerhalb des verdammten Flugzeugs. Es ist ein lustiger Doppeltritt Adrenalin, und der Rest des Films ist genauso unterhaltsam.

Die beeindruckende Rebecca Ferguson wird als ehemalige britische Geheimagentin, Verbündete und eine Art Liebesinteresse vorgestellt. Es gibt eine kurze Fluchtsequenz, in der Hunt mit Handschellen gefesselt an einer Stange hochklettert, bevor er um sein Leben kämpft. Ein großartiger Beweis für Cruises Athletik. Hunt und seine Begleiter kämpfen während einer Aufführung von Puccinis „Turandot“ in der Wiener Staatsoper, einer eleganten Kulisse für einen Showdown, gegen Attentäter.

„Rogue Nation“ ist auch der Film, in dem Cruise seine übermenschliche Lungenkapazität zur Schau stellt. Bei einem furchterregenden Einbruch unter Wasser hält er sechs Minuten lang die Luft an. Vier Minuten länger als ein durchschnittlicher Navy SEAL. Alec Baldwin ist ein weiterer IMF-Chef, der die Gelegenheit bekommt, Hunt vor einem ausländischen Staatschef zu loben und ihn unter anderem als „lebende Verkörperung des Schicksals“ bezeichnet. Es ist eine urkomische Hommage, die zu einer großen Enthüllung führt. Dieser Film ist absolut sehenswert. Nicht zu vergessen sind die mysteriösen Bösewichte. Das Syndikat, eine Art böse Impossible Mission Force. Klingt das nicht gefährlich?

„Mission: Impossible“: Alle acht Filme im Ranking

3. Mission: Impossible – Ghost Protocol (2011)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ein weiterer großartiger Anfang. Hunt bricht mit Hilfe des IMF aus einem russischen Gefängnis aus. Unter der Regie des Animators und Pixar-Genies Brad Bird (der 1999 den Fantasy-Film The Iron Giant drehte) ist dies ein eleganter, intelligenter und witziger Mission: Impossible-Film. Das Herzstück von „Ghost Protocol“ ist Tom Cruise, der die Fassade des Burj Khalifa in Dubai, dem höchsten Wolkenkratzer der Welt, erklimmt. Unser Mann Hunt hat nur wenig Zeit. Er muss von außen in einen Serverraum einbrechen. Objektiv gesehen ist dies wahrscheinlich der beste Stunt der gesamten Reihe. Auch wenn man schon beim bloßen Gedanken daran schwindelig wird.

Ghost Protocol beschert uns außerdem eine Kreml-Infiltration, die sich auf Verkleidungen und technische Spielereien stützt. Und mit einem brutalen Terrorakt und der Flucht von Cruise aus einem russischen Krankenhaus endet (in der Reihe gibt es viele Bezüge zu Russland, Nostalgie nach dem Kalten Krieg). In Ghost Protocol versagen die legendären Gadgets der IMF ständig. Was ein hervorragendes Element ist, das die Spannung wirklich erhöht. Birds einziger „Mission: Impossible“-Film ist eine gut geölte Maschine, die von Anfang an Vollgas gibt. Aber auch gelegentlich skurril ist. Dies ist der Beginn der Benennung von „Mission: Impossible“-Filmen wie beliebte Ego-Shooter-Videospiele. Wodurch zwei beliebte Venn-Diagramm-Kreise erfolgreich miteinander verschmelzen. Stubenhocker und Väter.

„Mission: Impossible“: Alle acht Filme im Ranking

2. Mission: Impossible (1996)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das zweitschlechteste Filmgenre sind „Fernsehserienverfilmungen für die Kinoleinwand“. (Das schlechteste? Live-Action-Remakes von Disney-Filmen.) Es gibt Dutzende mittelmäßiger Beispiele, aber der beliebte Thriller-Regisseur Brian De Palma – einer der am meisten unterschätzten Filmemacher der New-Hollywood-Bewegung der 1970er Jahre – ist für die beiden besten Verfilmungen von Fernsehserien für die Kinoleinwand verantwortlich. Den Oscar-Gewinner von 1987, „Die Unbestechlichen“, und „Mission: Impossible“.

Im ersten Fall wusste De Palma, dass er eine rasante Polizei- und Verbrecherjagd-Geschichte aus dem Chicago der Prohibitionszeit erzählte. Er wusste auch, dass es in der Serie „Mission: Impossible“, die ursprünglich von 1966 bis 1973 auf CBS lief, um kompetente Draufgänger ging, die mit Verkleidungen und Cleverness Geheimnisse stehlen und Verrückte stoppen. De Palma schuf einen verworrenen Spionage-Krimi mit doppelten Verrat, Maulwürfen und einer schockierenden Sequenz nach dem Vorspann, in der – Spoiler – das IMF-Team getötet wird.

Sein Herzenswunsch war es, ein Actionstar zu sein

Er war der perfekte Regisseur, um diese Franchise zu starten. Und Tom Cruise der perfekte Star. Zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere hatte Cruise wenig zu beweisen. Er war ein übermütiger Hauptdarsteller mit einer Oscar-Nominierung als bester Schauspieler für „Born on the Fourth of July“ aus dem Jahr 1989. Aber sein Herzenswunsch war es, ein Actionstar zu sein. Das ist ihm, gelinde gesagt, gelungen. Die wohl entscheidende Szene der gesamten Reihe ist die, in der Cruise in das CIA-Hauptquartier einbricht und an zwei Seilen in einem Hightech-Tresorraum baumelt. Es ist eine sprichwörtliche Zitterpartie ohne jede Gewalt – nur Cruise, der sich anmutig verhält, ohne mehrere Alarme auszulösen, darunter einen berührungsempfindlichen Boden.

Der Film endet mit einer spektakulären, mit Spezialeffekten gespickten Verfolgungsjagd auf einem rasenden Zug. De Palma perfektionierte in diesem ersten „Mission: Impossible“-Film eine Erzählform, die im Laufe der Jahrzehnte zwar immer wieder optimiert, aber nie wirklich verbessert wurde. Der Film ist ein Traum für Technikfreaks. Auch wenn die Technik hier noch aus der vordigitalen Ära der 90er Jahre stammt (Floppy Disks spielen eine wichtige Rolle). Mission: Impossible führte auch zwei bahnbrechende Geheimwerkzeuge ein. Futuristische Brillen, die alles können, außer Kleingedrucktes besser lesbar zu machen, und lebensechte Gummimasken. Oh, die Masken. Der beste Teil jeder Mission: Impossible ist, wenn eine Figur ihre Maske abreißt und darunter Hunt oder in seltenen Fällen ein Bösewicht zum Vorschein kommt. Einer der kultigsten Running Gags der Popkultur. Mit diesem Film hat alles angefangen.

„Mission: Impossible“: Alle acht Filme im Ranking

1. Mission: Impossible – Fallout (2018)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Es bedurfte acht Versuche und Hunderter Millionen Dollar, um einen nahezu perfekten Mission: Impossible-Film zu produzieren, der wunderschöne Drehorte, nahezu perfekte Action-Szenen und Tom Cruises perfekte Zähne in Einklang bringt. Fallout hat die beste Motorradverfolgungsjagd der Reihe und übertrifft damit sogar die rasante Verfolgungsjagd auf zwei Rädern aus Mission: Impossible II.

Witzige Fallout-Anekdote: Anscheinend musste die Produktion eine spezielle Gesichtsmaske für Cruise entwerfen, die er während seines absolut verrückten HALO-Sprungs aus einem C-17-Transportflugzeug in 25.000 Fuß Höhe tragen sollte. Die meisten Gesichtsmasken bedecken Mund und Nase des Fallschirmspringers. Aber Fallout musste Cruises Gesicht sehen. Was bringt es, seine Stunts selbst zu machen, wenn niemand einen erkennt? Die beste Faustkampfszene gibt es ebenfalls in „Fallout“, und zwar in der makellosen weißen Toilette eines Clubs. Es ist ein brutaler Nahkampf. Die Schläge in den meisten dieser Filme wirken eher cartoonhaft. Aber diese Szene ist pure Gewalt. (Später geraten Ferguson und Pegg in eine Schlägerei, die ebenfalls ziemlich brutal ist.)

Fallout präsentiert uns zwei Bösewichte. Den bedrohlichen Sean Harris mit seiner rauen Stimme als Kopf des Syndikats. Und einen schnauzbärtigen Attentäter, gespielt von Henry Cavill, dessen muskulöse Arme mit Schrotpatronen gespickt sind. Er ist ein ausgezeichneter Mistkerl. Während des Höhepunkts gibt es eine rasante Hubschrauberjagd durch die Berge von Kaschmir, und Cruise sitzt eindeutig hinter den Steuerknüppeln. Er fliegt den Hubschrauber tatsächlich selbst. Eine Fähigkeit, die er sich in drei Monaten am Set angeeignet hat. Das ist Cruise in Höchstform. Was bedeutet, dass Fallout Mission: Impossible in Höchstform ist.