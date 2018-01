Mission Impossible 6: Drei verschiedene Kameraperspektiven von Tom Cruise‘ Knöchelbruch

Obwohl er schon 55 Jahre alt ist, besteht Tom Cruise immer noch darauf seine eigenen Stunts zu machen. So auch in dem sechsten Mission-Impossible-Film, „Fallout“. Hier springt er von Dach zu Dach, tolle Fotos bringt das allemal:

Get ready for the most thrilling mission yet… pic.twitter.com/WPOMFnzpd0 — Tom Cruise (@TomCruise) January 26, 2018

Doch der Stunt hatte es in sich, Cruise landete falsch an der Dachseite und … brach sich seinen Knöchel. Daraufhin mussten die Dreharbeiten abgebrochen werden. Doch nun geht es weiter, schließlich soll der Film ja am 2. August in die Kinos kommen.

Während eines Promo-Termins in der „Graham Norton Show“ erzählte Cruise von dem Knöchel, und dann zeigt der Moderator mehrere Kameraeinstellungen des Bruchs. Nichts für zarte Nerven: