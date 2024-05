Jean-Michel Jarre und Brian May traten am Sonntagabend (12. Mai) gemeinsam beim Eröffnungskonzert des siebten Starmus-Festivals in Bratislava auf. Das diesjährige Festival steht unter dem Motto „Starmus Earth: Die Zukunft unseres Heimatplaneten“ und findet vom 13. bis 17. Mai statt. Passend zum Motto begann der Auftritt der beiden Musiker mit einer Komposition namens „Blue Dot in Space“, die speziell von Jarre für diese Veranstaltung komponiert wurde und echte Sternenklänge enthielt.

Licht, Laser und Feuerwerk

Die Inszenierung umfasste choreografierte Licht- und Lasershows, die bis nach Österreich und Ungarn reichten. Ein Drohnen-Ballett mit 400 Drohnen sowie ein begleitendes Feuerwerk waren außerdem Teil des Spektakels. Die Bühne war von zwei über 30 Meter hohen Türmen gerahmt, die die dahinterliegende Brücke einrahmten und ebenfalls mit Lichtern und Lasern inszeniert wurden. Jarre entwarf das gesamte visuelle Konzept seines Auftritts beim Starmus-Festival als Partitur zur Musik.

Ansehen kann man das Konzert die nächsten sieben Tage hier:

Zusammen mit May spielte der französische Musiker neu arrangierte Stücke wie „Bratislava Time“ und „Rendez-vous Bratislava“. Jarre wurde dabei auch von seiner Band begleitet, darunter sein langjähriger musikalischer Partner Claude Samard und der britische Musiker Adiescar Chase, der unter anderem Geige, Bassgitarre und Didgeridoo spielte. Weiterhin traten Mitglieder des Slowakischen Philharmonischen Orchesters und ein 19-köpfiger Chor des Slowakischen Philharmonischen Chors auf.

Starmus-Festival vereint Wissenschaft, Kunst und Musik

Der Gig mit dem Titel „Bridge from the Future“ wurde von Jarre entworfen, um das Starmus-Festival zu eröffnen, das Wissenschaft, Kunst und Musik vereint. Das fünftägige Festival bietet Vorträge und Diskussionen zu Umweltthemen, künstlicher Intelligenz, Cybersicherheit und Weltraumforschung. Es beinhaltet auch die jährliche Verleihung der Stephen-Hawking-Medaille für Wissenschaftskommunikation, die 2017 an Jarre verliehen wurde. Gegründet wurde das Festival von dem Astrophysiker Garik Israelian und Brian May unter der Schirmherrschaft des verstorbenen Stephen Hawking.