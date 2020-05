Queen: Was macht eigentlich Bassist John Deacon?

Foto: Redferns, Pete Still. All rights reserved.

John Deacon war nicht nur der filigrane, aber stille Bassist bei Queen, der dabei half den Rhythmus zu halten. Er schrieb einige der größten Songs der britischen Band, darunter „Another One Bites The Dust“, „I Want To Break Free“, „You’re My Best Friend“, „Spread Your Wings“ und „Back Chat“.

Allerdings ist von Deacon in den letzten Jahren nichts zu hören gewesen zum Thema Queen, obwohl die Band nach ihrer Reunion zunächst mit Paul Rodgers und später mit Adam Lambert zurück auf der großen Bühne war, einen Welterfolg mit dem Musical „We Will Rock You“ feierte und mit dem Biopic „Bohemian Rhapsody“ gleich mehrere neue Generationen für Queen begeisterte.

Nur drei Auftritte mit Queen nach dem Tod von Freddie Mercury

Strippenzieher des neuen Blicks auf die britische Band nach dem Tod Freddie Mercurys blieben aber immer Gitarrist Brian May und Schlagzeuger Roger Taylor. John Deacon zog sich 1997 nach der Veröffentlichung von „Made In Heaven“ (1995) und einer Teilnahme an der von Queen-Intimus Spike Edney gegründeten Spike’s All Star Band offiziell aus der Öffentlichkeit zurück und überließ es seinen Kollegen und Freunden, das musikalische und kommerzielle Vermächtnis Queens zu pflegen.

Nach dem Tod Mercurys trat der Bassist nur insgesamt dreimal mit der Band auf: Am 20. April 1992 beim Freddie Mercury Tribute Concert, am 18. September 1993 zusammen mit Roger Taylor bei einem Festival im Cowdray Park (gemeinsam mit Genesis, Eric Clapton und Pink Floyd), am 17. Januar 1997 mit Taylor, May und Elton John als Leadsänger mit einer Live-Version von „The Show Must Go On“ zur Eröffnungsgala des Balletts ‚Le Presbytère n’a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat‘ von Maurice Béjart.

Koh Hasebe/Shinko Music Getty Images Rob Verhorst Redferns