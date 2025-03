Miyazaki-Fans stinksauer über ChatGPTs Studio-Ghibli-KI-Murks

The Jesus and Mary Chain: Die Fucked-Up-Fans der Eagles

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass Menschen auf der ganzen Welt das GPT-4o-Modell von OpenAI nutzen, um Bilder im Stil des legendären japanischen Animationsfilmers und Filmemachers Hayao Miyazaki zu erstellen. Hayao Miyazaki hat sich während seiner gesamten Karriere für die Werte des Humanismus, der sorgfältigen Kunstfertigkeit und der Unantastbarkeit der Natur gegenüber den Schrecken der ausbeuterischen Industrie eingesetzt. Weder er noch Studio Ghibli, das von ihm gegründete Animationsstudio in Tokio, haben sich öffentlich zu dem Meme-Trend geäußert. Das Unternehmen hat auch auf eine Anfrage von Rolling Stone nicht sofort geantwortet. Die Fans sind in Aufruhr.

„Es ist 24 Stunden her, dass OpenAI mit 4o die Welt der KI-Bilder unerwartet erschüttert hat“, schrieb ein Kolumnist eines Tech-Newsletters in einem X-Post am Mittwoch. Und bezog sich dabei auf das neue kostenpflichtige Text-zu-Bild-Modell des Unternehmens aus dem Silicon Valley, das nur über die kostenpflichtige Version von ChatGPT verfügbar ist. Die kostet monatlich 20 US-Dollar. Als Beispiel dafür, was 4o leisten kann, teilte er sogenannte „Studio-Ghibli-Stil-Memes“ mit. Das heißt, wiedererkennbare Memes wie „Distracted Boyfriend“ und „Disaster Girl“, die als animeartige Illustrationen gerendert wurden. Und die ein wenig an Miyazakis geliebte Klassiker wie „Spirited Away“ und „Howl’s Moving Castle“ erinnern.

Während einige beeindruckt waren, waren viele der Reaktionen brutal. „Ich habe gestern Abend die wunderschöne 4K-IMAX-Version von Prinzessin Mononoke gesehen. Dann bin ich rausgegangen und habe diesen Mist gesehen“, schrieb ein Kritiker und nannte einen Miyazaki-Film aus dem Jahr 1997, der derzeit in einer limitierten Kinovorstellung läuft. Und sicherlich einiges über die Umweltzerstörung durch Technologie zu sagen hat.

„Nur ein Filter für euer Profilbild“

„Schätzt ihr Idioten Kunst wirklich so wenig, dass sie nur ein Filter für euer Profilbild ist? Bezahlt einen verdammten Künstler. Macht etwas Echtes, ihr Kobolde.“ Ein anderer beschwerte sich: ‚Die Leute tun so, als wäre das eine gute Sache. Aber der Gesellschaft wurde die Seele ausgesaugt. Wir sind wirklich am Höhepunkt. Nichts ist mehr wirklich wichtig.‘ Ein dritter Kritiker antwortete einfach: „Ich hoffe, Studio Ghibli verklagt alle Beteiligten.“

Tatsächlich wurde die Frage des Urheberrechts zu einem dringenden Anliegen, sobald ChatGPT-Abonnenten begannen, die von Ghibli inspirierten Inhalte zu produzieren und ihre eigenen Fotos durch die Ästhetik zu filtern. OpenAI-CEO Sam Altman befeuerte selbst den Hype, indem er sein X-Profilbild in eine Ghibli-Version von sich selbst änderte. Er scherzte, Hunderte von Nachrichten von Menschen erhalten zu haben, die ihm ähnliche Bilder geschickt hatten.

Und doch hatte das Unternehmen bis Mittwochabend eine Schutzmaßnahme eingeführt, die es erschwerte, solche Inhalte zu generieren. „Wir haben eine Ablehnung hinzugefügt, die ausgelöst wird, wenn ein Benutzer versucht, ein Bild im Stil eines lebenden Künstlers zu erstellen“, sagte OpenAI in einer Erklärung. Obwohl ein Sprecher gegenüber Business Insider sagte, dass 4o weiterhin in der Lage sei, ‚breitere Studiostile‘ zu imitieren.

Natürlich war es für ChatGPT-Enthusiasten nicht schwer, Eingabeaufforderungen zu finden, die Ghibli-Memes erzeugten, ohne den Namen des Studios zu verwenden. Ein weiteres Problem ist, dass Benutzer in der Lage waren, Ghibli-ähnliche Bilder zu erzeugen, die Schlimmes zeigen. Den 11. September, die Ermordung von Präsident John F. Kennedy und den inländischen Terroristen Ted Kaczynski, den „Unabomber“.

„Wer auch immer dieses Zeug erschafft, hat keine Ahnung, was Schmerz überhaupt ist“

Der 84-jährige Miyazaki ist zweifellos ein lebender Künstler. Und es ist nicht schwer zu erraten, was er von „40“ halten würde. Er ist bekannt für seine intensive, perfektionistische Arbeit an handgezeichneten Bildern und bereits eine Figur existierender Memes. In einer Dokumentation über seine Karriere aus dem Jahr 2016 besucht er ein Team, das ihm eine Demo ihrer KI-generierten Computeranimation einer entstellten Zombie-Figur zeigt. Miyazaki drückte seine vernichtende Verachtung ruhig aus. „Wer auch immer dieses Zeug erschafft, hat keine Ahnung, was Schmerz überhaupt ist“, sagte er . „Ich bin zutiefst angewidert. Wenn man wirklich gruselige Sachen machen will, kann man das gerne tun. Ich würde diese Technologie niemals in meine Arbeit einfließen lassen wollen. Ich bin der festen Überzeugung, dass dies eine Beleidigung für das Leben selbst ist.“ Er bemerkte auch: „Wir Menschen verlieren den Glauben an uns selbst.“ Screenshots des verheerenden Austauschs und Miyazakis endgültiges Urteil sind seitdem in den sozialen Medien verbreitet worden.

Es gibt einen aufschlussreichen Indikator dafür, wer genau daran interessiert ist, mit ChatGPT KI-Müll zu produzieren. Am Donnerstag verspottete der X-Account der Regierung des Weißen Hauses die Abschiebung einer mutmaßlichen Fentanyl-Dealerin durch die Einwanderungs- und Zollbehörde Anfang des Monats, indem er sie als weinende Ghibli-Figur darstellte. Die von einem Beamten verhaftet wird.

Unterdessen hat Nayib Bukele, der Präsident von El Salvador und selbsternannte „ coolste Diktator der Welt“ – der in der zweiten Amtszeit von Präsident Donald Trump Migranten, die aus den USA abgeschoben wurden, in dem berüchtigten „Mega-Gefängnis“ des Landes, CECOT, aufgenommen hat – eine Ghibli-Version von sich auf X geteilt. Der Schriftsteller und Kritiker Gareth Watkins hat unter anderem überzeugend argumentiert, dass KI „ die neue Ästhetik des Faschismus “ bietet. Die von Rechtsextremisten gerne für blitzschnelle Propaganda genutzt wird.

„Nennt mich ruhig Spaßbremse oder was auch immer“

Doch die Gegenreaktion war dieses Mal selbst auf den unpolitischen Inhalt heftig. „Nennt mich ruhig Spaßbremse oder was auch immer. Aber Hayao Miyazaki hat nicht sein ganzes Leben damit verbracht, eine unverwechselbare künstlerische Identität zu kultivieren, damit KI Jahrzehnte seiner Disziplin und Integrität zu Meme-Futter reduziert“, schrieb ein X-Nutzer. „Es ist eine Schande, wie leicht ihr alle eure Prinzipien aufgebt. Nur um euch zugehörig zu fühlen.“ Jemand anderes ging noch deutlicher auf das Thema ein. Er antwortete auf eine Person, die ein berühmtes Foto von Trump, der ehemaligen deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel und anderen damaligen G7-Führern im Ghibli-Stil aus dem Jahr 2018 erstellt hatte. ‚Hayao Miyazaki sollte anfangen, Menschen zu töten. Meiner Meinung nach.‘ Der Beitrag wurde mehr als 270.000 Mal geliked.