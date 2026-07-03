Enjoy The Football! KI-Bild von Depeche Mode bei WM geht viral

Keith Richards im Interview: „Es gibt keinen neuen Rock’n’Roll – nur den Synthetikfleischwolf“

Zu dieser (legendären) Musik laufen die Teams bei der WM 2026 ein

Lässiger geht es nicht: Dave Gahan und Martin Gore verfolgen gebannt und offenbar ohne jede innere Gemütsregung das Spiel von England gegen Panama in der Vorrunde der Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko.

So schlecht lief es für die Three Lions nicht – sie gewannen die Partie am 27. Juni im MetLife Stadium in East Rutherford (New Jersey) mit 2:0. Im Sechzehntelfinale überstand das Team von Trainer Thomas Tuchel inzwischen auch die tapfer kämpfende Elf aus der DR Kongo. Nun wartet am kommenden Montag (06. Juli) Gastgeber Mexiko vor der imposanten Kulisse im Azteken-Stadion.

Allerdings werden die beiden Mitglieder von Depeche Mode dann nicht im Stadion sein. Und sie waren es auch beim Sieg der Engländer gegen Panama nicht. Stattdessen handelt es sich bei dem Bild – stilecht amerikanisch mit einer kleinen Tüte Chips und einem Coffee To Go – um ein geschickt gemachtes Fake. Ganz nach dem Motto: Enjoy The Silence oder Enjoy The Football.

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Depeche Mode und KI

Das Bild wurde von einer Digitalkünstlerin mithilfe von KI erstellt und auch entsprechend markiert. Innerhalb weniger Stunden ging es aber viral und löste weltweit Begeisterung aus. Viele empfanden die Vorstellung als so authentisch, dass sie das Bild automatisch als authentisch identifizierten. Einige teilten es, ohne zu wissen, dass es sich um KI handelt.

Passen würde es ja, denn Martin Gore und der Rest der Band sind seit Jahrzehnten glühende Fußballfans. Dass sie bei einem WM-Spiel auf der Tribüne mitfiebern (natürlich als Men In Black), wirkt da für Fans absolut glaubwürdig.

Die künstliche Intelligenz hat den exzentrischen Kleidungsstil der beiden Musiker, der sich natürlich bei diesem Schnappschuss radikal von jenen der England-Fans unterscheidet, perfekt eingefangen. Wer genau hinschaut, sieht natürlich, dass beide offensichtlich sehr viel jünger aussehen, als sie es 2026 sind (beide sind inzwischen 64 Jahre alt). Die lustige Illusion trübt dies aber kein Stück.

Im Netz gibt es noch zahlreiche andere KI-Bilder von Depeche Mode, welche die Band in Alltagssituationen zeigen, etwa im Publikum bei anderen Bands oder beim gemeinsamen Kaffeetrinken mit Synthie-Pop-Legenden der 80er.