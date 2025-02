Mötley Crue: Vince Neil geschockt über den Crash auf dem Rollfeld

Trümmerteile, schweres Gerät, Feuerwehrleute in Schutzausrüstung. Laut einer Mitteilung der US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration (FAA), kam am gestrigen Montag (10. Februar) gegen 14:39 Uhr Ortszeit auf dem Flughafen von Scottsdale im Bundesstaat Arizona ein weißer Learjet von der Rollbahn ab: Die Maschine von Mötley-Crue-Sänger Vince Neil.

Laut „New York Times“ ließ sich das Fahrwerk nicht in eine korrekte Landeposition bringen. Der Privatjet rutschte stattdessen in einen parkenden Gulfstream 200 und verursachte einen höllischen Crash.

Der Pilot der Unglücksmaschine verstarb noch am Unfallort, der Co-Pilot und drei weitere Personen erlitten Verletzungen. Darunter Rain Andreani, die langjährige Freundin von Neil. Eine Person wurde in stabilem Zustand ins Krankenhaus gebracht, ein Beteiligter lehnte laut lokaler Medien eine Behandlung ab.

„Mr. Neils Gedanken und Gebete gelten allen Beteiligten“

Der Metal-Frontmann teilte über seinen Anwalt mit: „Aus derzeit noch unbekannten Gründen kam das Flugzeug von der Landebahn ab und kollidierte mit einem anderen geparkten Flugzeug.“ Die Kanzlei bestätigte, dass sich zwei Piloten und zwei Passagiere an Bord von Neils Flugzeug befanden.

Der Metal-Frontmann war zum Zeitpunkt des Unglücks nicht in seinem Flugzeug. „Mr. Neils Gedanken und Gebete gelten allen Beteiligten“, sagte ein Bandsprecher dem Reporter der Station CBS 5 in Phoenix. Er teilte mit, dass der 63-jährige Rocker „absolut dankbar für das Engagement aller Ersthelfer sei, die heute im Einsatz waren“.

Neils Freundin Andreani mit fünf gebrochenen Rippen

Mötley Crue teilten ergänzend über „X“ mit: „Die Verletzungen sind nicht lebensbedrohlich. Obwohl noch nicht alle Einzelheiten bekannt sind, gilt unser Mitgefühl sowohl dem Piloten, der sein Leben verlor, als auch den betroffenen Passagieren. Motley Crue wird umgehend Möglichkeiten klären, der Familie des verstorbenen Piloten zu unterstützen.“

Laut US-Medienberichten sei Neils Freundin Andreani mit fünf gebrochenen Rippen ins Krankenhaus gekommen. Mehrere Hunde, die sich an Bord des Flugzeugs befanden, wären unversehrt geblieben.

Bilder aus Scottsdale zeigen den Jet ohne Fahrwerk, daneben die durch den Crash zertrümmerte Maschine. Die Start- und Landebahn blieben vorerst gesperrt, und die US-Verkehrsbehörde „National Transportation Safety Board“ (NTSB) untersuchte den verhängnisvolle Crash-Landung.