Mötley-Crüe-Sänger Vince Neil erlitt gefährlichen Schlaganfall

Benny Andersson im Interview: Alle Infos zu „Piano“, der ABBA-Hologramm-Tour und „Mamma Mia 2“

Vince Neil von Mötley Crüe erlitt im vergangenen Jahr einen Schlaganfall und musste das Gehen komplett neu erlernen. In einem Interview mit dem „Las Vegas Review“-Journal erklärte der Frontmann, dass seine Genesung der Grund für die Verschiebung der Vegas-Residency war, die nun an diesem Freitag startet.

Genesung nach monatelanger Therapie

„Ich hatte einen Schlaganfall. Meine ganze linke Seite fiel aus“, sagte Neil über das Ereignis, das ihn in der Weihnachtsnacht 2024 im Schlaf traf. „Ich musste wieder laufen lernen, und das war hart. Die Ärzte sagten, sie glaubten nicht, dass ich je wieder auf die Bühne zurückkehren könnte. Ich meinte nur: ‚Nein, nein, ich werde es schaffen. Wartet es ab.‘“

Im März hatte Neil offiziell erklärt, die Shows mit Tommy Lee, Nikki Sixx und Gitarrist John 5 aus gesundheitlichen Gründen von März/April auf September zu verschieben, damals mit dem Hinweis auf eine Stimmbandbehandlung. In Wahrheit war der Grund weitaus ernster.

Wie er der Zeitung weiter schilderte, absolvierte er monatelang Physiotherapie in Nashville. Da die Beweglichkeit stark beeinträchtigt war, musste er sich Schritt für Schritt aus dem Rollstuhl zurückkämpfen.

„Ich ging von Menschen, die mich ins Bad tragen mussten, weil ich nicht alleine laufen konnte, schließlich in den Rollstuhl“, sagte Neil. „Dann kam ich zum Gehwagen, danach zum Stock. Jetzt brauche ich nichts mehr. Aber es ist wie ein Vollzeitjob, bis man sich wieder richtig gut fühlt.“

Fast vollständig zurück auf die Bühne

Während seine Stimme unbeeinträchtigt blieb, dauerte es lange, bis die Koordination zurückkehrte: „Es dauert, bis dein Gehirn deinen Beinen sagt, was sie tun sollen. Man versucht zu laufen, aber es funktioniert nicht richtig“, erklärte er. Inzwischen sei er zu „95 Prozent wieder da, wo ich vorher war“.

Die verschobene Residency von Mötley Crüe startet am Freitag im Dolby Live im Park MGM in Las Vegas. Geplant sind Konzerte am 13., 17., 19., 24., 26. und 27. September sowie zwei weitere Shows am 1. und 3. Oktober. Zeitgleich erscheint auch das neue Best-of-Album From the Beginning, das vier Jahrzehnte Bandgeschichte umfasst.