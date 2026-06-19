Exklusiv: Morgan Freeman nimmt Blues-Album mit Taj Mahal, Keb‘ Mo‘ und Shemekia Copeland auf

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Es gibt kaum etwas, das Morgan Freeman in seinen sieben Jahrzehnten im Showbusiness nicht getan hätte. Er hat Oscars und Golden Globes gewonnen, in unzähligen Filmen und Broadway-Stücken mitgespielt, Dokumentationen kommentiert, sich für Umweltschutz eingesetzt und seinen Einfluss für politische Kampagnen genutzt. Und jetzt, ein knappes Jahr vor seinem 90. Geburtstag, wagt er den Schritt in die Musik – mit seinem kommenden Album „Morgan Freemans Symphonic Blues Experience“.

Das Zwölf-Song-Werk ist eine Reise durch 100 Jahre Bluesgeschichte und versammelt Gastauftritte von Taj Mahal, Keb‘ Mo‘, Lady Adrena, Shemekia Copeland, Anthony Big A Sherrod und vielen anderen. Es erscheint am 7. August – schon jetzt kann man reinhören, wie Freeman und Taj Mahal gemeinsam den Son-House-Klassiker „Death Letter Blues“ interpretieren.

„Ich habe den Blues zum ersten Mal auf der Veranda meiner Großmutter im Mississippi Delta gehört, und er hat mich seitdem nie losgelassen“, sagte Freeman in einem Statement. „Dass Taj Mahal dieses Album mit einer Version von Son Houses Klassiker ‚Death Letter Blues‘ eröffnet, trifft genau den richtigen Ton für die Einführung in dieses Album. Es am Juneteenth zu veröffentlichen, ist nicht bloß symbolisch – es ist die Wahrheit darüber, woher diese Musik kommt und wer sie gemacht hat. Ich hoffe, die Menschen hören zu und erinnern sich.“

Juneteenth als bewusste Entscheidung

Dass das Album ausgerechnet am Juneteenth angekündigt wird, ist kein Zufall. „Diese Musik ist aus derselben Geschichte entstanden, die der Juneteenth begeht“, erklärte Album-Produzent Eric Meier. „‚Death Letter Blues‘ ist eines der rauesten, aufrichtigsten Stücke im amerikanischen Songbuch – und Taj Mahal damit zu erleben, mit einem kompletten Symphonieorchester im Rücken, aufgenommen zwischen den ehrwürdigen Wänden der Royal Studios und Abbey Road, ist etwas Bahnbrechendes und Einzigartiges. Wir sind unglaublich stolz darauf, unser Album mit diesem Track vorzustellen.“

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Zur Unterstützung des Albums sind drei Konzerttermine geplant. Die Tour beginnt am 7. August in Houston, macht am 26. September in Memphis Station und endet am 17. Oktober in Gulfport, Mississippi.

Seinen Brotberuf gibt Freeman dabei nicht auf. Er spielt weiterhin den US-Außenminister in der Paramount+-Serie „Lioness“ und hat zuletzt die Netflix-Dokumentarserie „The Dinosaurs“ kommentiert.

„Morgan Freemans Symphonic Blues Experience“ – Tracklist