Morrissey klagt an: Capitol Records sabotiert mein neues Album

Morrissey ist der Überzeugung, dass Capitol Records sein neues Album „Bonfire of Teenager“„sabotiert“, schrieb er auf seiner Webseite. Er deutete an, das Label habe ihn nur aus diesem Grund unter Vertrag genommen. Der Musiker sei „,zu vielfältig‘ für die Universal Group“, erklärte er außerdem in den Text.

Morrissey unterschrieb im Jahr 2021 bei Capitol Records, nachdem er von BMG „fallen gelassen“ wurde. Ende 2022 verließ der 63-Jährige Capitol und sein Management „freiwillig“. „Bonfire of Teenager“ wurde ursprünglich für Februar 2023 angekündigt. Nun weigere sich die Plattenfirma, das Album zu veröffentlichen oder dem Sänger zurückzugeben.

Auf seiner Internetseite teilte der Musiker zudem einen Artikel von „Medium“, in dem die Autorin schrieb, Morrisseys Status als nicht unter Vertrag genommener Künstler beweise „einen Mangel an echter Vielfalt“ in der Musikbranche. Der Text teilte Morrissey Ansichten, dass Vielfalt „ein andere Wort für Konformität“ sei. „Er wurde in der Presse ständig kritisiert und gekreuzigt, weil er offen und unverblümt war. So gesehen scheint es, als ob ,vielfältig‘ zu sein heutzutage wirklich bedeutet, sich anzupassen – oder damit zu rechnen, abgelehnt zu werden“, schrieb die Verfasserin.