The Smiths: Alle 73 Songs im ultimativen Ranking

Es ist an der Zeit, die Geschichte zu erzählen. 1987 trennten sich die Smiths, und die Welt trauert seitdem um ihr Ende. Es gibt keine andere Rock-’n‘-Roll-Geschichte wie die ihre – zurück zu dem Tag im Jahr 1982, als Johnny an die Tür des lokalen literarischen Einsiedlers klopfte und verkündete: „Ich bin gekommen, um die beste Band der Welt zu gründen.“

Also lassen Sie uns das Ganze einmal aufschlüsseln. Alle 73 Songs der Smiths, von unten nach oben gereiht. Die Hits. Die Flops. Die glorreichen Höhen. Die grauenhaften Tiefen. Die B-Seiten, die Deep Cuts, die Coverversionen, die Songs, die Sie zum Weinen gebracht haben. Die Songs, die Ihr Leben gerettet haben. Das Gute, das Schlechte und „Vicar in a Tutu“. Alles. Ein wahnsinnig ambitionierter, brutal definitiver, wissenschaftlicher, subjektiver, meinungsstarker, leidenschaftlicher und vollständiger Leitfaden zu einem Songbook wie kein anderes. Der ultimative Diskussionsstarter.

Jeder Smiths-Fan würde eine andere Liste zusammenstellen. Und das ist ja gerade der Sinn der Sache. Also wenn du leicht beleidigt bist, sei gewarnt. „Honey Pie, hier bist du nicht sicher“. Aber es ist eine Hommage an Morrissey, Johnny Marr, Andy Rourke und Mike Joyce. Das Quartett aus Manchester, das den Traum wahr gemacht und die Welt verändert hat. Auf das umwerfende, rückenschrubbende, Walkman-schmelzende Genie der Smiths.

73. „Accept Yourself” (1983)

In ihrer viel zu kurzen Existenz haben die Smiths Dutzende brillanter Songs hervorgebracht. „Accept Yourself” gehört nicht dazu. Vom kitschigen Gitarrenriff (im Grunde genommen „Love Will Keep Us Together” von Captain & Tennille) bis zu Morrisseys Grübeleien „Wie finde ich meine Schuhe?”, ist es der schrecklichste Fauxpas, den sie je aufgenommen haben. Der ungeschickteste Schritt, den sie je gemacht haben.

Wenn Mozzer dir befiehlt, „dich selbst zu akzeptieren”, ist das so, als würde Ozzy Ballettunterricht geben. Er hat seine noble Karriere damit verbracht, diesen Rat zu ignorieren. Und die Welt der Musik ist dadurch besser geworden (auch wenn Morrissey das nicht ist).

72. „Barbarism Begins at Home“ (1985)

Mit sieben Minuten der längste Song der Smiths. Was entweder ein Zeichen dafür ist, wie sehr ihnen Kindesmissbrauch am Herzen lag. Oder ein Zeichen dafür, wie verzweifelt sie waren, die zweite Seite von „Meat Is Murder“ zu füllen. Der eher unwahrscheinliche Slap-Bass-Enthusiast Andy Rourke spielt Funk, was nie wirklich die Spezialität dieser Band war.

71. „Paint a Vulgar Picture“ (1987)

Ein kitschiges Abzeichen der Beschwerden von Prominenten, das zu viel Platz auf ihrem Abschiedsalbum „Strangeways, Here We Come“ einnimmt. Morrissey beschwert sich über Plattenfirmen, Medienhuren, MTV und die BBC. Aber George Michael hat das ein paar Jahre später mit „Freedom! ’90“ besser gemacht.

70. „Meat Is Murder“ (1985)

Moooooo! Morrissey schürt das Mitleid des Publikums für Kühe, für Truthähne. Aber vor allem für englische Rockstars, die mit dem schwierigen zweiten Album zu kämpfen haben. Die Smiths, normalerweise die produktivste aller Bands, hatten im Studio plötzlich keine Songs mehr. Also schrieben sie spontan diese Hymne. Trotz der edlen Pro-Kuh-Gefühle bleibt „Meat Is Murder“ ein Fest der unbeabsichtigten Komik.

Wie Oscar Wilde berühmt über einen Roman von Dickens sagte, muss man ein Herz aus Stein haben, um ihn zu hören, ohne zu lachen. Morrissey lässt seine Begleitband diesen Song immer noch jeden Abend spielen, während er auf die Toilette geht. Nur für den Fall, dass jemand nicht bemerkt hat, dass er eine schlechte Zeit hat.

69. „Work Is a Four-Letter Word“ (1987)

Als sie im Mai 1987 zu ihrer letzten Studio-Session erschienen, waren sie am Ende. Daher diese Version eines Cilla-Black-Liedchens aus den 1960er Jahren, das sich an einen faulen Trottel von Ehemann richtet. Natürlich Morrisseys Idee.

„Das war wirklich der letzte Strohhalm“, schimpfte Marr. „Ich habe keine Band gegründet, um Songs von Cilla Black zu spielen.“ Morrissey bemerkte dazu: „Cilla Black hat, ohne es zu wissen, tatsächlich die Smiths auseinandergebracht. Was ihr ziemlich hoch anzurechnen ist.“

68. „I Keep Mine Hidden“ (1987)

Aus derselben bandzerstörenden Session wie „Work Is a Four-Letter Word“ entstand diese schnelle Zusammenarbeit des Duos. Der letzte Song, den sie gemeinsam geschrieben haben. Aber es war einfach nicht mehr wie in alten Zeiten. Sogar das Pfeif-Solo war mies.

Es könnte die bitterste letzte Aufnahme einer großen Band sein. Mindestens doppelt so schlecht wie „I Me Mine“ von den Beatles. Das nächste Mal, als Johnny Marr und Morrissey sich sahen, war Jahre später. In einem Gerichtssaal.

67. „Golden Lights“ (1986)

The Smiths lassen einen kleinen Hit aus dem Jahr 1965 von Britpop-Starlet Twinkle wieder aufleben, wobei ihre Freundin Kirsty MacColl mitsingt. Aus Gründen, die niemand jemals erklärt hat, wurde „Golden Lights“ in die Compilation „Louder Than Bombs“ aufgenommen.

Es hat sich damit seinen legendären Status als Song verdient, den die Fans lieben und hassen, obwohl man ihm Bonuspunkte dafür geben muss, dass er zu einem so urkomischen Desaster geworden ist. Morrissey nannte es „einen Akt spielerischer Perversität”. Andy Rourke drückte es noch deutlicher aus. „Es endete wie eine missglückte Version von ‚Octopus’ Garden’.”

66. „Back to the Old House” (1984)

Eine akustische Klage über die Unschuld der Kindheit, die nach 30 Sekunden schon langweilig wird.

65. „Death at One’s Elbow” (1987)

Nicht schlecht für einen Faux-Zydeco-Shuffle über eine Liebe mit dem sehr un-Smiths-mäßigen Namen „Glenn“. (Danzig? Campbell? Branca?) Aber die Leute sehen keinen Wert in diesem Song und haben größtenteils recht.

64. „Money Changes Everything“ (1986)

Und dann gab es noch die Instrumentalstücke. Dieser Gitarren-Schlepp war auf der B-Seite von „Bigmouth Strikes Again“. Tragischerweise war es kein Cover des Cyndi-Lauper-Klassikers (den Cyndi von den Atlanta-Punks The Brains hatte). Oh, wenn man nur Morrissey dabei singen hören könnte. Apropos Geld. Johnny Marr gab diesen Track an Bryan Ferry weiter, der ihn mit einem Text versah und ihn zum Hit „The Right Stuff“ machte.

63. „Well I Wonder“ (1985)

Morrissey lernte in den frühen Tagen noch, richtig zu singen. Und es konnte schmerzhaft sein, ihm dabei zuzuhören, wie er sich abmühte. Von allen Songs auf den ersten drei Alben der Smiths ist „Well I Wonder“ der einzige, den sie nie live gespielt haben.

62. „The Draize Train” (1986)

Ein weiteres Instrumentalstück. Viele Fans verbrachten die warmen Sommertage 1986 drinnen und versuchten, „The Draize Train“ zu schätzen, nur weil es die B-Seite einer der größten Singles des Jahrhunderts war, „Panic“. Franz Ferdinand übernahm den Groove für eine der größten Singles des nächsten Jahrhunderts, „Take Me Out“.

61. „What’s the World“ (1985)

The Smiths covern einen Song ihrer Vorgruppe. Ihre Freunde aus der Manchester-Band James, die 1994 mit „Laid“ einen Britpop-Hit landeten. „What’s the World“ wurde live in Glasgow aufgenommen und als Sammlerstück auf der Cassette „I Started Something I Couldn’t Finish“ veröffentlicht. Nach der Trennung von The Smiths landete James einen Pop-Hit, der Morrissey zu einer etwas anderen Hommage inspirierte: „We Hate It When Our Friends Become Successful“.

