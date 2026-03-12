Konzertabsage: Morrissey mit der schlechtesten Begründung aller Zeiten

Benny Andersson im Interview: Alle Infos zu „Piano“, der ABBA-Hologramm-Tour und „Mamma Mia 2“

Letzte Nacht konnte Morrissey nicht davon träumen, ob ihn jemand liebt oder nicht – denn er konnte offenbar schlicht nicht schlafen. Der 66-jährige Sänger, dem Konzertabsagen wahrlich nicht fremd sind, strich seinen Auftritt in Valencia am Donnerstag mit der unrockigsten Ausrede aller Zeiten: Schlafmangel – und das, weil andere Leute Spaß hatten.

Posts auf der Seite „Messages From Morrissey“ von Morrissey Central zeichneten ein wenig schmeichelhaftes Bild davon, wie die Welt seinen Bitten um Ruhe und Frieden keine Beachtung schenkt: „Nach einer zweitägigen Reise auf dem Landweg erreichte Morrissey das Hotel in Valencia am späten Mittwochabend“, hieß es im ersten Post. „Jegliche Form von Schlaf oder Erholung war die ganze Nacht über unmöglich aufgrund von Festivallärm / lautem Techno-Gesang / Megafon-Durchsagen. Diese Erfahrung hat Morrissey in einen katatonischen Zustand versetzt. Bitte prüft vor der Abfahrt zum heutigen Konzert, ob die Show unter diesen Umständen möglich ist.“

Den Höhepunkt bildete der zweite Post: „Die für heute Abend geplante Show in Valencia ist aufgrund von Schlafentzug nicht durchführbar“, stand dort. „Morrissey ist von Mailand nach Valencia gefahren, konnte sich in Valencia jedoch wegen des Lärms nicht erholen.“ Allerdings sei die Show nicht „abgesagt“, sondern: „Die Umstände machen die Show unmöglich.“

Morrisseys eigene Worte

Schließlich tauchten Worte auf, die direkt aus Morrisseys eigenem Mund stammen sollen: „Morrissey hat sein Hotel am Plaza Manises als … ‚unbeschreibliche Hölle‘ beschrieben. Es wird mich ein Jahr kosten, mich davon zu erholen. Und das ist noch untertrieben.’“

Die Associated Press berichtet, dass der Lärm, durch den Morrissey offenbar nicht schlafen konnte, von den Feierlichkeiten im Vorfeld des Valencianischen Las-Fallas-Festes stammen dürfte, das am 1. März begann. Es gibt Straßenpartys und Feuerwerk. Am 19. März endet das Festival mit der Verbrennung von Pappmaché-Skulpturen.

Moz(zzz) ist derzeit auf Tour zur Unterstützung seines kürzlich erschienenen Albums „Make-Up Is a Lie“, seinem 14. Soloalbum seit der Auflösung der Smiths. Ob Morrissey das nicht-abgesagte Konzert nachholen wird, war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch unklar. Ein Sprecher des Sängers reagierte auf die Anfrage des ROLLING STONE zunächst nicht.