MUBI Fest in Berlin zeigt Premieren von Reichardt und Sorrentino

Wir bekommen die letzten Ideen von David Lynch geschenkt!

Vom 3. Oktober (Freitag) bis 5. Oktober (Sonntag) findet 2025 das erste deutsche MUBI Fest in Berlin statt. Im silent green Kulturquartier (Gerichtstraße 35, 13347 Berlin) gibt es Filmvorführungen mit Star-Gästen, Gespräche, Live-Musik und Get-Togethers.

Die erste Auflage des MUBI Fest in der Hauptstadt Berlin setzt auch gleich ein Highlight. Es gibt die Deutschlandpremiere des skurrilen Heist-Films „The Mastermind“ von Kelly Reichardt. Die Regisseurin („First Cow“, „Certain Women“) präsentiert ihren Film mit Josh O‘Connor in der Hauptrolle persönlich.

Auch Regisseur Akinola Davies Jr. wird im silent green Kulturquartier seinen Film „My Father’s Shadow“ persönlich vorstellen. Wie Reichardts „The Mastermind“ lief dieser im Programm des letzten Cannes-Jahrgangs.

Ein weiterer Höhepunkt ist die Präsentation von Paolo Sorrentinos „La Grazia“. Das Porträt eines fiktiven Staatsoberhaupts (gespielt von Toni Servillo) eröffnete kürzlich das Filmfestival in Venedig. Servillo erhielt den Preis als bester Hauptdarsteller.

Mit dem Kritikerliebling „Die Tochter“ von Mascha Schilinski (ebenfalls persönlich mit dabei) sowie „No Bears“ (Jafar Panahi) und „April“ von der georgischen Regisseurin Dea Kulumbegashvili gibt es weitere Filme zu entdecken. Kulumbegashvili stellt sich auch den Fragen interessierter Zuschauer.

„Twin Peaks“ auf der groen Leinwand

Wer immer schon „Twin Peaks“ auf der Leinwand sehen wollte, bekommt nun (wieder) die Chance dazu. Beim MUBI Fest ist sowohl „Twin Peaks – Der Film“ (Fire Walk With Me) als auch die Pilotfolge der ersten Staffel zu sehen. Für den MUBI Podcast wird zudem ein Gespräch mit Kelly Reichardt und Wim Wenders aufgezeichnet. Der deutsche Kult-Regisseur wird auch einen Film seiner „Lieblingsfilme auf MUBI“-Liste persönlich vorstellen.

Auch für die Kleinen ist gesorgt: Beim MUBI Fest gibt es zahlreiche Kurzfilme aus der Reihe „Short Films Big Names“ und „Brief Encounters“ des Arthaus-Streamers zu erleben. Mit dabei sind Filme von Bong Joon Ho, David Cronenberg und Sofia Coppola,

Tickets für das MUBI Fest gibt es HIER zu kaufen.