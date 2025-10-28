Hier gibt’s das perfekte Horror-Programm zu Halloween

Halloween ist das Fest des gepflegten Gruselns – und was liegt näher, als sich dazu auch einen passenden Horrorfilm anzuschauen. Für Auswahl ist bei allen großen Streamern gesorgt. Doch manche Filme des Genres sind, wie jeder weiß, aus ganz anderen Gründen grauenhaft.

Das ideale Halloween-Programm gibt es unter dem Motto „Schrecklich gute Filme: Halloween-Horror“) beim Edel-Streaming-Kanal MUBI zu sehen. Unter den kuratierten Filmen finden sich der kultige Arthouse-Body-Horror „The Substance“ und der Zombiefilm-Klassiker „Die Nacht der lebenden Toten“.

Wer „I Saw The TV Glow“ zu den originellsten Horrorfilmen der letzten Jahren zählt, kann das Debüt der Regisseurin Jane Schoenbrun – „We’re All Going to the World’s Fair“ für sich entdecken.

John Carpenter und „Twin Peaks“

Highlights im Programm sind aber auch mehrere Filme von „Halloween“-Altmeister John Carpenter („Die Klapperschlange“, „The Fog – Nebel des Grauens“), „Twin Peaks – Der Film“ von David Lynch, „Only Lovers Left Alive“ von Jim Jarmusch und „It Floows“ von John Cameron Mitchell.

Für Trash-Filmfans gibt es „Hollywood 90028“ über einen mordenden Kameramann in Los Angeles. Wer Bizarres mag, findet bei „Chained For Life“ von Aaron Schimberg einen neuen Lieblingsfilm. Aus dem Kabinett der großen Schauder-Klassiker können „Katzenmenschen“ von Jacques Tourneur und „The Nest Of The Cuckoo Birds“ (Bert Williams) gestreamt werden.