Paris Hilton zeigt sich fast hüllenlos vor dem Weihnachtsbaum

Anlässlich der Festtage ließ Paris Hilton die Hüllen fallen und präsentierte sich lediglich mit einer großen Schleife vor ihrem Weihnachtsbaum.

Hilton singt nahezu nackt „Santa Tell Me“

„Meine Anwesenheit ist ein Geschenk“, schrieb die 43-Jährige am 25. Dezember unter einem Beitrag auf ihrem Instagram-Kanal. Dazu ein Clip der Unternehmerin, wie sie vor einem gigantischen Weihnachtsbaum und Geschenken – alles in Farben von Lila bis Magenta geschmückt – nahezu nackt tanzt. Dabei singt Hilton die Zeilen des Weihnachtsliedes „Santa Tell Me“ von Ariana Grande, die auf Deutsch lauten: „Ich will, dass er mich auspackt, wie oooh, auf ihn draufsteigen, vor dem Kamin!“

Dieses Video folgte auf ein Posting, das die „Stars Are Blind“-Interpretin am gleichen Tag auf der Plattform geteilt hat. Auch hier posiert die New Yorkerin vor dem Tannenbaum – unter anderem mit der Schleife, aber auch in verschiedenen Dessous.

Follower:innen vermuten eine Schwangerschaft

Hiltons Weihnachtsgruß mit der Schleife erhielt schon mehr als 598.000 Likes. Einige vermuten sogar einen tieferen Sinn hinter der Botschaft. „Sie hat einen dicken Bauch! Da bin ich mir sicher“, schrieb eine Followerin. Jemand anderes: „Ich dachte, sie ist schwanger.“

Doch wie wiederum andere Personen in den Kommentaren vermuteten, würde sich Hilton wohl nicht schwängern lassen wollen und schrieben: „Haha keine Chance. Sie ist nicht die Art von Frau, die bereit ist, ihren Körper mit einer Schwangerschaft zu ruinieren…“ und: „Sie kauft Kinder nur“. Ob etwas an den Schwangerschaftsvermutungen dran sein könnte, ist bisher unklar.

Seit 2021 ist Hilton mit dem US-amerikanischen Autor Carter Reum verheiratet. Zudem ist sie bereits Mutter von zwei Kindern, die sie beide durch eine Leihmutter hat austragen lassen.