The Cure: Robert Smith startet Hilfsaktion für 13-Jährigen

The Cure haben über ihre Social-Media-Kanäle angekündigt, eine Gitarre von Robert Smith zu versteigern – das damit eingenommene Geld soll der Familie eines 13-Jährigen mit körperlichen Einschränkungen zugutekommen.

Auf Instagram und Facebook postete die Band folgendes Statement zu der Auktion: „Der außergewöhnliche Nathan, der mit zwei seltenen genetischen Störungen geboren wurde, hat im Laufe seines Lebens unglaubliche medizinische Herausforderungen gemeistert. Obwohl er nicht sprechen kann und mit erheblichen körperlichen Einschränkungen zu kämpfen hat, ist Nathan für seinen unglaublichen Lebensmut bekannt, der seiner Familie und allen, die ihn kennen, Freude und Liebe bringt.“

Weiter heißt es: „Nachdem Robert Smith Nathans inspirierende Geschichte gehört hatte, war er so bewegt, dass er eine signierte/kommentierte Schecter RS1000 ,Busker‘-Gitarre spendete, die zugunsten der Familie versteigert werden sollte. Ihre Mission: ihr Zuhause so umgestalten, dass es Nathans komplexen medizinischen Bedürfnissen besser gerecht wird.“

Auf der schwarzen Gitarre steht mit weißem Marker geschrieben „A Haven for Nathan … and the world be called his own.“

Fans loben Robert Smith für die Aktion

Die Auktion findet auf Ebay statt – Interessenten können noch bis kommenden Freitag (20. Dezember) mitbieten. Aktuell (Stand 15. Dezember, 17 Uhr) haben drei Personen auf die Gitarre geboten. Der Preis liegt aktuell bei 5200 Pfund (umgerechnet knapp 6250 Euro).

In den Kommentaren zum Post zeigen Fans, wie begeistert sie von der Aktion und Robert Smiths Engagement sind. „Wow, Robert Smith ist der großartigste Mensch, der je gelebt hat“ und „Gott segne Robert. Das ist eine wunderbare Sache“ sind nur einige der Posts, die dort zu lesen sind.

Schenken The Cure den Fans bald auch einen Weihnachtssong?

Robert Smith war zudem kürzlich bei Radio X-Moderator John Kennedy zu Gast und erklärte dort, dass er einen Song geschrieben hat, der sich als Weihnachtssingle eignen würde. „Ich habe einen wirklich eingängigen Popsong geschrieben! Ich kämpfe noch damit, herauszufinden, wie ich ihn veröffentlichen werde.“

Anscheinend ließ sich der 65-Jährige von Wham! inspirieren: „Als ich den ganzen Tag in der Stadt gewesen bin, habe ich ‚Last Christmas‘ so oft gehört. Ich glaube, ich muss einfach ein paar Weihnachtsworte draufklatschen und meinen Song rausbringen!“