Billie Eilish: So sah ihr Live-Cover von „O Holy Night“ aus (Video)

Billie Eilish spielte bei einem Konzert in Los Angeles ein Cover des Weihnachtsklassikers „O Holy Night“. Und weitere heimelige Stücke gab es an anderer Stelle auch von ihr zu hören …

An jedem Abend gab es einen Weihnachtshit

Die Sängerin befindet sich derzeit auf „Hit Me Hard And Soft“-Tour. Dabei spielte sie zwischen dem 15. und 21. Dezember auch fünf Abende im Kia Forum in Inglewood auf. Passend zur Vorweihnachtszeit sang sie jeden Abend ein weihnachtliches Cover. Für ihren finalen Abend in Kalifornien trug die 23-Jährige mit viel Inbrunst „O Holy Night“ vor.

Hier Billie Eilishs „O Holy Night“-Cover ansehen:

Am ersten Abend ihrer Konzertreihe in der US-Stadt sang sie außerdem Bing Crosbys „I’ll Be Home for Christmas“ live. Am Tag danach, den 16. Dezember, ließ sich die Künstlerin von ihrem Bruder Finneas O’Connell musikalisch begleiten. Sie intonierten gemeinsam: „Have Yourself a Merry Little Christmas“. Im darauffolgenden Tag trat Eilish einmal mit „Silver Bells“ auf. Und die Weihnachtsstimmung am 20. Dezember läutete die „What Was I Made For?“-Interpretin zudem mit dem Lied „Silent Night“ ein.

Wurf-Attacke mit Perlenkette

Vor ihrem Besuch in Inglewood befand sich Eilish für einen Auftritt am 13. Dezember in der Desert Diamond Arena in Glendale. Hier wurde die Amerikanerin während ihrer Performance auf der Bühne von einer blauen Kette getroffen – mitten ins Gesicht. Nach einem kurzen Verziehen ihrer Mimik sang Eilish jedoch, ziemlich professionell, einfach weiter.