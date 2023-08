Wie Donald Trump Profit aus seinem Mugshot machen könnte

Foto: FULTON COUNTY SHERIFF’S OFFICE. All rights reserved.

Das Fulton Countzy Sheriff’s Office veröffentlichte am Donnerstag (24. August) eines der historischsten Fotos der amerikanischen Geschichte: Das Verbrecherfoto des ehemaligen Präsidenten Donald Trump.

Trump hat sich am Donnerstagabend den Behörden in Georgia für seine vierte Verhaftung gestellt, und obwohl er das Verfahren bereits mehrfach durchlaufen hat, ist dies das erste Mal, dass er – oder ein anderer aktueller oder ehemaliger Oberbefehlshaber – ein Fahndungsfoto von sich machen lässt.

Anfang dieses Monats wurden Trump und 18 seiner Verbündeten von Fulton County Bezirksstaatsanwalt Fani Willis in einer umfangreichen RICO-Anklage angeklagt, die das Ergebnis einer langwierigen Untersuchung der Bemühungen war, die Wahlergebnisse in Georgia für 2020 zu kippen. Mehrere von Trumps Mitangeklagten, darunter der Putschist John Eastman, der ehemalige Trump-Anwalt Rudy Giuliani und der ehemalige Stabschef Mark Meadows, haben sich bereits den Behörden gestellt.

Behörden machen für Donald Trump keine Ausnahme

Die Entscheidung mehrerer Mitangeklagter, auf ihren Mugshots zu lächeln, kann als ein Akt des Trotzes gegen das angesehen werden, was sie als unrechtmäßige Verfolgung ihrer Bemühungen, Trump an der Macht zu halten, ansehen. Jenna Ellis, eine ehemalige Trump-Anwältin, die am Mittwoch (23. August) verhaftet wurde, erklärte gegenüber der „New York Times“: „Diejenigen, die mich, meinen ehemaligen Mandanten und meinen Gott verhöhnen, wollen mich daran kaputtgehen sehen, und diese Genugtuung werden sie nicht bekommen.“ Ellis machte das Fahndungsfoto zu ihrem Profilbild auf Twitter.

Die Behörden von Fulton County haben sich von anderen Staatsanwälten abgesetzt, die bei Trumps früheren Verhaftungen auf ein offizielles Fahndungsfoto verzichtet hatten. Der Sheriff des Bezirks, Pat Labat, erklärte öffentlich, dass es ihm egal sei, wer Trump sei, und dass er genauso behandelt werde wie jeder andere Angeklagte, der vom Bezirk bearbeitet werde.

„Solange mir niemand etwas anderes sagt, halten wir uns an unsere normalen Praktiken, und es spielt keine Rolle, welchen Status Sie haben, wir werden ein Fahndungsfoto für Sie bereithalten“, sagte Labat Anfang dieses Monats gegenüber Reportern.

Das berühmteste Verbrecherfoto aller Zeiten?

Das Bild hat bereits jetzt das Zeug dazu, zu einem der bemerkenswertesten Fotos in der Geschichte der USA zu werden. Lara Trump, die Schwiegertochter des ehemaligen Präsidenten und Stellvertreterin für seine Kampagne, sagte am Mittwoch gegenüber Newsmax, dass das Verbrecherfoto „das berühmteste Verbrecherfoto in der Geschichte der Welt“ sein wird.

„Das wird nach hinten losgehen“, sagte sie. „Es wird auf Postern in den Zimmern der Studentenwohnheime zu sehen sein, es wird auf T-Shirts zu sehen sein. Es wird eine Flagge sein, die von Menschen gehisst wird, die dieses Land lieben, weil sie Donald Trump unterstützen.“

In den sozialen Medien wurde das Bild mit Spannung erwartet und mit einer ganzen Reihe von Memes gewandelt. Der Hashtag „TrumpMugShot“ begann am Donnerstagmorgen auf Twitter zu kursieren und fand im Laufe des Tages großes Interesse. Einige Trump-Verbündete, darunter die Abgeordnete Marjorie Taylor Greene, haben aus Solidarität mit dem ehemaligen Präsidenten sogar ihre eigenen Mocking Mugshots erstellt. „Ich stehe an der Seite von Präsident Trump gegen den kommunistischen Staatsanwalt Fani Willis, der nichts anderes ist als ein politischer Auftragskiller, der Bidens wichtigsten politischen Gegner ausschalten soll“, schrieb Greene zusammen mit dem Hashtag #MAGAMugshot.

Die Verbreitung des Bildes über Merchandising und in den Medien ist ebenfalls gesichert, da die Fahndungsfotos von Trumps Mitangeklagten bereits auf Print-on-Demand-Websites wie Etsy und Redbubble angeboten werden. Auch Trump wird dies sicherlich für sich ausnutzen. Der ehemalige Präsident verkauft auf seiner Wahlkampf-Website bereits Artikel mit einer gefälschten Version des Fahndungsfotos und der Aufschrift „NOT GUILTY“. Das echte Bild wird wahrscheinlich schneller auf offiziellem Wahlkampfmaterial erscheinen, als man „Käse“ sagen kann.

Dieser Artikel ist eine Übersetzung eines Artikels von Nikki McCann Ramirez von ROLLINGSTONE.com.