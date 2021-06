So Sad! Donald Trump gibt Blog nach wenigen Wochen auf

Kiss mussten einige Termine verschieben. 2022 kommen sie aber endlich für ihre „End of the Road“-Tour nach Deutschland.

Nach ihrer 45-jährigen Karriere starteten Kiss im Januar 2019 ihre finale Abschiedstournee. Leider konnte die Band aufgrund der Coronaeignisse die ursprünglichen Termine für 2020 und 2021 nicht abschließen. Die hat nun die europäischen Neuansetzungen für 2022 bekannt gegeben. Neue Termine für Deutschland Im neuen Tour-Zeitraum, der für Juni 2022 terminiert wurde, können alle ursprünglich geplanten Deutschland-Konzerte wie folgt nachgeholt werden: Kiss spielen am 1. Juni 2022 in Dortmund in der Westfalenhalle, am 13. Juni 2022 in Hamburg in der Barclaycard-Arena, am 24. Juni 2022 in Frankfurt in der Festhalle und am 28. Juni 2022 in Stuttgart in der Schleyer-Halle. Bereits…