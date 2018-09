Mumford & Sons veröffentlichen am 16. November ihr neues Album „Delta“. Produziert hat die Platte Paul Epworth (Adele, Florence + the Machine), aufgenommen wurde in den Londoner Church Studios. Als erste Single veröffentlicht die Band um Marcus Mumford „Guiding Light“, ab sofort bei allen Streaming-Partnern verfügbar ist.

Außerdem haben die Briten eine Stadiontournee angekündigt, in deren Rahmen Mumford & Sons 60 Konzerte in 13 Ländern spielen werden. Konzertdaten werden am 4. Oktober bekanntgegeben.

Mumford & Sons: „Guiding Light“