Mumford & Sons auf Tour 2025

Mumford & Sons veröffentlichen am 28. März ihr neues Album „Rushmere“. Nach einer ausgiebigen Club-Tour, welche die band unter anderem auch nach Sydney in Australien führt, gibt es im Herbst auch eine Hallen-Tour.

Die startet mit insgesamt 19 Terminen am 06. November in Stockholm und endet am 10. Dezember in London. Mit dabei sind auch zwei Konzerte in Deutschland, am 10. November in der Uber Arena in Berlin und am 12. November in der Lanxess Arena in Köln (Beginn jeweils um 19 Uhr!). Präsentiert werden die Gigs von ROLLING STONE.

10.11. Berlin, Uber Arena

12.11. Köln, Lanxess Arena

Der Titel der neuen Platte hat eine eigene Bedeutung. Es ist für Mumford & Sons der Ort, an dem für sie als Gruppe alles begann. Der Teich im Wimbledon Common im Südwesten Londons ist der Platz, an dem Marcus Mumford, Ben Lovett und Ted Dwane die Idee hatten, eine Band zu gründen. Bis heute ist es ein ganz besonderer Ort für die Musiker.

Mumford & Songs live 2025 : So kommt man an Tickets

Vom Veranstalter heißt es zum Vorverkauf: „Tickets gibt es ab sofort exklusiv via Agora. Ab Donnerstag, den 20. März, 10 Uhr sind die Tickets ab 50,00 Euro zzgl. Gebühren via eventim.de erhältlich. Bei der Show wird mit dem Eventim.Pass eine speziell entwickelte, mobile digitale Ticketing-Technologie mit Sicherheitsvorkehrungen zum Einsatz kommen, um sicherzustellen, dass echte Fans auch echte Tickets kaufen, und um zu verhindern, dass inoffizielle Ticketing-Seiten und inoffizielle Ticketverkäufer*innen Tickets zu überhöhten Preisen weiterverkaufen. Fans mit Tickets, die nicht zum Konzert kommen können, haben die Möglichkeit, ihre Tickets über die offizielle Fan-To-Fan-Plattform zum Nennwert an andere Fans zu verkaufen, und zwar dort, wo sie die Tickets gekauft haben.“

Im Vorfeld der Tournee wird die Band am 04. Juli eine Open-Air-Show im Malahide Castle in Dublin spielen, wo sie zuletzt 2019 aufgetreten ist.