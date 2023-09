Muse: „Absolution XX Anniversary“ zum 20. Album-Jubiläum

Nachdem Muse bereits 2021 das 20. Jubiläum ihrer zweiten Platte mit „Origin Of Symmetry: XX Anniversary RemiXX“ feierten, folgt jetzt ein weiteres. Am 17. November wird das „Absolution XX Anniversary“ Deluxe-Box-Set veröffentlicht, das Fans einen erweiterten Blick auf das Album bietet

Neben remasterten Audioaufnahmen, bisher unveröffentlichten Live-Versionen, Demos und Fotos erscheint ebenfalls ein ausführliches Interview mit der Band, in dem sie Einblicke in die Höhen und Tiefen des Aufnahmeprozesses sowie das soziale Umfeld, in dem sie sich befanden, sprechen. Zusätzlich erwartet uns ein Interview mit dem Hauptproduzenten des Originalalbums, Rich Costey.

Die silberne „Absolution XX Anniversary“ Box enthält ein Buch, das remasterte „Absolution“-Album auf einer CD und zwei silbernen 12″-Vinylscheiben. Das Bonusmaterial ist auf einer zweiten CD und einer dritten 12″-Vinyl enthalten. Herausgegeben wird die Box von Warner Records mit einer überarbeiteten Tracklist:

CD1 / LP1&2: Absolution Remastered

Side A

1. Intro

2. Apocalypse Please

3. Time Is Running Out

4. Sing For Absolution

Side B

5. Stockholm Syndrome

6. Falling Away With You

7. Interlude

8. Hysteria

Side C

9. Blackout

10. Butterflies & Hurricanes

11. The Small Print

Side D

12. Fury

13. Endlessly

14. Thoughts Of A Dying Atheist

15. Ruled By Secrecy

CD2 / LP3: Bonus tracks

Side A

1. Apocalypse Please (vocals and keyboard only)

2. Time Is Running Out (recorded live at The Wiltern Theater, 2004)

3. Sing For Absolution (recorded live at The Antic Arena, Vienna, 2004)

4. Falling Away With You (demo, 2002)

5. Hysteria (demo, 2002)

6. Hysteria (recorded live at Earl’s Court, 2004)

Side B

7. Blackout (recorded live at The Antic Arena, Vienna, 2004)

8. Butterflies & Hurricanes (vocal, keyboard and strings only)

9. Endlessly (recorded live at The Columbiahalle, Berlin, 2003)

10. Thoughts Of A Dying Atheist (recorded live at The Wiltern Theater, 2004)

11. Ruled By Secrecy (vocals and keyboard only)

Wer Muse dieses Jahr noch live erleben möchte, hat Glück. Im September und Oktober stehen noch vier Shows der Band an, für die noch Tickets erhältlich sind:

27. September: Dublin, 3Arena, Irland

29. September: Manchester, AO Arena, Großbritannien

01. Oktober: London, The O2, Großbritannien

02. Oktober: London, The O2, Großbritannien