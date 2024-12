Musikerin trifft Musiker: Natalia Lafourcade & Leon Bridges

Die MCO Studios sind ein ruhiger Ort, versteckt im waldigen grünen Stadtteil Anzures in Mexiko-Stadt. Mit seinen himmelhohen Decken und den prächtigen Bäumen auf der Terrasse spiegelt dieser Ort die Schönheit der mexikanischen Hauptstadt wider, und die Sänger Leon Bridges und Natalia Lafourcade sind sofort entspannt, als sie an einem hellen Nachmittag im August hier ankommen. Das könnte daran liegen, dass beide in Mexiko-Stadt unendliche Inspiration gefunden haben. Lafourcade wurde hier geboren und hat in den vergangenen Jahren Alben wie die zweiteiligen „Musas“-Projekte und 2022 „De Todas las Flores“ aufgenommen, in denen sie sich mit den Folk-Klängen ihrer Heimatstadt und dem Rest Lateinamerikas beschäftigt hat.

Bridges ist ein Neuankömmling; nachdem er drei gefeierte, von Soul und R&B inspirierte Alben veröffentlicht hatte, brauchte er einen Tapetenwechsel. Der aus Fort Worth, Texas, stammende Musiker entschied sich, nach Mexiko zu kommen, wo er sein aktuelles Album „Leon“ aufnahm.

Obwohl sie ihr Erbe auf unterschiedliche Weise feiern, hat sie ihre jeweilige Reise hierher geführt, wo sie sich zum ersten Mal treffen. Als sie im Studio sitzen, beginnen sie über ihre gemeinsame Liebe zu Mezcal zu sprechen. Von dort aus erkennen sie schnell, wie viele Gemeinsamkeiten sie teilen, von ihrer Leidenschaft für klassische Epochen bis hin zu ihrer Liebe zu Gitarren. Am Ende haben sie beide einige ihrer intimsten Lieder miteinander geteilt und füreinander gesungen. Bridges stimmt schüchtern „Blue Mesas“ an, Lafourcades Lieblingslied, und Lafourcade beendet das Gespräch mit einer atemberaubenden Interpretation des mexikanischen Klassikers „Cucurrucucú Paloma“. Als sie fertig ist, schaut Bridges sie voller Bewunderung an. „Wie machst du das überhaupt mit deiner Stimme?“, sagt er. „Das ist definitiv die Wirkung einiger Vorfahren.“

„Ich bin Mexikanerin und sehr intensiv – intensa –, aber ich weiß nicht, warum ich zu Tequila nie die gleiche Beziehung hatte wie zu Mezcal“

Bridges: Also, Mezcal statt Tequila.

Lafourcade: Mezcal statt Tequila, ja. Für mich auch.

Bridges: Das ist meine erste Wahl. Ich liebe Mezcal auf Eis, ein wenig Tajín am Rand. Ich schätze, einige Leute mögen den rauchigen Geschmack nicht.

Lafourcade: Ich liebe ihn. Ich bin Mexikanerin und sehr intensiv – intensa –, aber ich weiß nicht, warum ich zu Tequila nie die gleiche Beziehung hatte wie zu Mezcal. Mezcal ist ein guter Begleiter. Wann hast du ihn zum ersten Mal getrunken? In Mexiko oder außerhalb?

Bridges: Ich meine, ich komme aus Texas. Da trinken wir gerne Mezcal.

Lafourcade: Das ist gut. Nun, ich bin so froh, dich getroffen zu haben.

Bridges: Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Mann, es ist irgendwie surreal, dass ich das schon seit zehn Jahren mache.

Lafourcade: Wie alt bist du?

Bridges: (Lacht.) 35.

Lafourcade: 35? Ich dachte, du wärst älter! Du scheinst eine alte Seele zu sein. Wie fühlst du dich nach diesen zehn Jahren? Jetzt, wo du kurz davor stehst, ein weiteres Album zu veröffentlichen? Dein Viertes?

Bridges: Ja, mein viertes. Mein Weg dorthin war eher zufällig. Ich hätte nie erwartet, dass meine Musik Anklang finden würde. Und dann gab es diesen Moment, als ich an diesem Album namens „Coming Home“ arbeitete und wir es auf SoundCloud veröffentlichten und es vielen Menschen gefiel.

„Es gibt Momente, in denen ich das Gefühl habe, nicht mit der Geschwindigkeit der Dinge mithalten zu können.“

Lafourcade: Glaubst du, dass sich deine Beziehung zur Musik verändert hat – von der ersten bis zu diesem Album?

Bridges: Es gibt Momente, in denen ich das Gefühl habe, nicht mit der Geschwindigkeit der Dinge mithalten zu können. Letztendlich möchte ich mich etwas zurückziehen und entspannen. Was hat dich dazu inspiriert, eine Gitarre in die Hand zu nehmen?

Lafourcade: Ich war 14 Jahre alt. Bei uns zu Hause wurde eingebrochen, also zogen meine Mutter und ich in diese andere Wohnung, die uns meine Tante zur Verfügung gestellt hatte. Ich war sehr neugierig, was sich in ihrem Schrank befand. Ich öffnete ihn und fand eine Nylongitarre mit drei Saiten. Und ich nahm sie mit. Ich wusste natürlich nicht, wie man spielt, aber ich probierte einfach alles aus. Ich muss noch so viel lernen. Und du?

Bridges: Als ich auf dem College war, habe ich mich zunächst dem Tanz gewidmet. Ich wollte Choreograf werden. Ich habe mit Hip-Hop-Choreografie angefangen und dann Ballett, Jazz und Modern Dance gelernt. In meiner Freizeit traf ich diese Musiker, die sich trafen und kleine Jam-Sessions machten. Dadurch wurde meine Liebe zum Gitarrenspiel geweckt. Einer meiner Freunde zeigte mir A-Moll und E-Moll, und ich klimperte einfach drauflos und versuchte, Songs zu schreiben. Dieser Blues-Sound … Gibt es eine bestimmte Ära, die du in Ihrer Musik umsetzen willst? Wenn ich mir deine Songs anhöre, dann fühle ich mich in die 1940er- und 50er-Jahre zurückversetzt.

Lafourcade: Bei mir ist das auch so. Das ist etwas, das wir beide wahrscheinlich gemeinsam haben: die Liebe zur Musik aus der Vergangenheit. Ich weiß nicht warum, aber ich habe einfach das Gefühl, nicht aus dieser Zeit zu stammen. Ich mag den Klang, ich mag den Geist, ich mag das Klassische.

Bridges: Ich liebe es. Es ist sehr transzendent.

„,Leon‘ ist ein Spiegelbild meiner Heimat.“

Lafourcade: Ich versuche immer, den Kern und den Geist dessen, was ich tue, zu treffen. Aber es gab einen Moment in meiner Karriere, in dem ich versucht habe, moderner oder vielleicht trendiger zu sein. Verstehst du, was ich meine? Mehr so zu sein, wie es alle anderen taten. Und dann habe ich gelernt, dass ich damit nicht wirklich glücklich war. In den letzten zwei Jahren ging es mir mehr um „Nein, das ist es, was ich mag“. Und dabei werde ich es auch belassen – ich bleibe diesen Eingebungen treu.

Bridges: Ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht. Als ich anfing, wurde ich sofort in eine Schublade gesteckt. Ich glaube, das hat mich dazu inspiriert, mich neu zu definieren und, ich denke, mich neu zu erfinden. Ich wollte einige meiner Einflüsse zeigen, die nicht nur Soulmusik sind – ich bin mit R&B aus den Neunzigern und 2000ern aufgewachsen. Aber mir fiel auf, dass sich einiges davon live nicht wirklich gut umsetzen ließ, was mich dazu inspirierte, auf meinem Album „Leon“ zu dieser Einfachheit zurückzukehren. Hier geht es darum, zu meinen Wurzeln zurückzukehren. Es ist ein Spiegelbild meiner Heimat.

Lafourcade: Hattest du von Anfang an das Gefühl, zu deinen Wurzeln, deiner Kultur zurückzukehren?

Bridges: Ja. Ich denke, das war unvermeidlich. Mein Vater spielte Stevie Wonder und meine Mutter war ein großer Fan von Sade. Als ich zur Gitarre griff, sah ich, dass in der Musik ein Loch klaffte. Ich liebe Soulmusik und wollte mein Erbe ehren, indem ich diese Art von Musik mache, aber meine eigenen Geschichten erzähle.

„Der eigene Weg ist schwer zu finden.“

Lafourcade: Deine Musik wirkt von Anfang an bis heute sehr kohärent. Ich kann die Einflüsse und die Art und Weise, wie du dir neue Dinge aneignest, erkennen. Aber alles scheint in einer Linie zu sein. Wie hast du das gemacht? Wie hast du diesen Sound gefunden?

Bridges: Mir ging es darum, an meine Grenzen zu gehen, aber die einzige Möglichkeit, eine Verbindung herzustellen, besteht darin, das Fundament gefühlvoll zu halten. Alle meine Alben haben also eine andere Aufmachung.

Lafourcade: Wie siehst du dem aktuellen Album entgegen?

Bridges: Mann, ich bin begeistert. Ich bin ein bisschen nervös, aber ich bin ziemlich zuversichtlich, dass dieses Album gut ankommen wird. Wir haben in L.A. und Nashville gearbeitet und waren an diesen Orten irgendwie ausgebrannt. Das hat uns dazu inspiriert, nach Mexiko-Stadt zu kommen, um es fertigzustellen. Und ein großes Lob an das Studio El Desierto, das der Musik eine Heimat gegeben hat. Ich denke, es war der perfekte Ort, um das Album wirklich zu Hause fertigzustellen.

Lafourcade: Ich habe dort gearbeitet! Ich habe dort an zwei Alben gearbeitet, die „Musas“ hießen, und sie hatten viel mit traditioneller Musik aus Mexiko und Lateinamerika zu tun. Dieses Projekt hat mir geholfen, meinen eigenen Weg in der Musik zu finden. Das erste Album, das ich veröffentlicht habe, war, als ich 18 Jahre alt war, und ich kann sehen, dass ich etwa zehn Jahre, wahrscheinlich sogar mehr, damit verbracht habe, viele Dinge zu tun, aber nicht wirklich meinen eigenen Weg zu finden. Der ist schwer zu finden. Wenn man in seinen späten Zwanzigern ist. Aber dann war es für mich so: Das ist es. Das ist es, womit ich mich wohler fühle. Und ich habe dieses Album in El Desierto aufgenommen.

„Ich habe das Gefühl, dass die Welt mit Musik übersättigt ist, die nicht aufmunternd ist.“

Bridges: Ich fühle mich geehrt, den Raum mit dir zu teilen. Wir haben vor etwa fünf Jahren mit der Arbeit an einigen dieser Songs begonnen, und ich habe alles auf Eis gelegt, weil ich das Gefühl hatte, dass die Songs zu verletzlich waren. Ich musste auf meine Intuition hören und dachte mir: Das ist es, was die Welt braucht. Ich habe das Gefühl, dass die Welt mit Musik übersättigt ist, die nicht aufmunternd ist, und das hat mich dazu inspiriert, dabei zu bleiben. Als wir nach Mexiko kamen, ging es mehr darum, die Produktion neu zu gestalten und einfach in einen Bereich zu kommen, der sich klanglich gut anfühlt. Ich liebe es, weil es eine Art Gumbo aus Klängen ist, aber immer noch den Texas-Vibe verkörpert, Fort Worth verkörpert.

Lafourcade: Ich habe Ähnliches durchgemacht. Jetzt arbeite ich an einem Album, das Musik aus der Vergangenheit enthält, etwa zwei oder drei Songs, die nicht in die Musik passten, die ich vor zwei Jahren auf „De Todas las Flores“ genommen habe. Ich dachte mir: Nein, das ist nicht die Stimmung dieses Albums.

Bridges: Das ist das Verrückte an diesem Prozess. Man schreibt so viele Songs und muss dann alles auf ein Zehn-Song-Album komprimieren. Das ist ziemlich schwierig. Ich habe diesen roten Faden der Heimat in vielen der Songs gesehen.

Lafourcade: Wie schreibst du?

Bridges: Bei mir fängt es damit an, dass ich einfach auf der Gitarre klimpere und versuche, eine Melodie zu singen, irgendwie zusammenhanglos. Oft kommt das Konzept erst später, oder es gibt Momente, in denen ich genau weiß, worüber ich schreiben möchte. Viele dieser Geschichten auf diesem Album sind für mich persönlich, aber ich liebe es, dass es die menschliche Erfahrung umfasst. Es ruft ein Gefühl von Nostalgie und eine Stimmung hervor, mit der sich meiner Meinung nach viele Menschen identifizieren können.

„Man hat diese Verbindung, diese Komplizenschaft mit den Menschen.“

Lafourcade: Wie empfindest du die Beziehung zu deinem Publikum?

Bridges: Auf der Bühne zu stehen ist mein Zufluchtsort. Ich liebe es, dieses kollektive Aufbrausen in der Menge zu sehen. Es ist ein so kraftvoller Moment und ein Segen, zu erleben, wie jeder die Lieder Wort für Wort mitsingt. Du sagst, du machst das schon seit 20 Jahren?

Lafourcade: Fast 25 Jahre. Dieses Jahr werde ich vierzig, also war es für mich eine Zeit, in der ich ein bisschen Bilanz gezogen hab – wissen Sie, in die Vergangenheit zu gehen, in meine Erinnerungen, an all die Dinge zu denken, für die ich dankbar bin, weil ich das tun kann, was ich liebe. Wir haben das große Glück, ein Lied zu haben, das von wer weiß woher kommt. Und man hat diese Verbindung, diese Komplizenschaft mit den Menschen. Das fand ich etwas ganz Besonderes. Für mich ist es wie ein Ritual. Zeremoniell. Vielleicht ist Ihnen das auch schon passiert, aber ich war schon so oft kurz davor zu sagen: „Ich mache das nicht mehr. Ich kann nicht mehr weitermachen. Das ist einfach zu viel.“ Aber dann wird mir klar, dass Musik ein Geschenk ist, das mir gegeben wurde. Siehst du das auch so?

Bridges: Mm-hmm.

Lafourcade: Und die Möglichkeit, diese wichtige Verbindung zu Menschen herzustellen, in das Leben der Menschen aufgenommen zu werden. Und dann sieht man, was in der Welt passiert, und man denkt: Ich wünschte, ich könnte dieser verrückten Welt, in der wir leben, etwas geben.

INTERVIEW: Julyssa lopez

Das vollständige Gespräch könnt ihr in der Dezemberausgabe des ROLLING STONE lesen.