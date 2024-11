„Beatles ’64“: Regisseur David Tedeschi und Produzentin Margaret Bodde im Interview

Die eben erschienene Dokumentation „Beatles ’64“ widmet sich dem Februar 1964, in dem die Beatles die USA im Sturm eroberten – unter anderem mit einem legendären Auftritt in der Ed Sullivan Show. Dieses popkulturelle Ereignis nimmt Regisseur David Tedeschi in seiner neuen Dokumentation unter die Lupe. Produziert wurde der Film von Martin Scorsese; auch Margaret Bodde, Paul McCartney, Ringo Starr, Olivia Harrison und Sean Ono Lennon wirkten als Produzenten mit. Wir sprachen mit Tedeschi und Bodde über die Entstehung der Dokumentation.