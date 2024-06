Ein Sänger der Four Tops verklagt ein Krankenhaus in Michigan mit der Behauptung, das Personal habe ihn als „wahnhaft“ bezeichnet und ihn in eine Zwangsjacke gesteckt, anstatt zu glauben, dass er ein Mitglied des legendären Motown-Quartetts sei, das wegen Brustschmerzen im Zusammenhang mit einer „schweren“ Herzerkrankung behandelt werden müsse.

Alexander Morris reichte seine Klage am Montag vor einem Bundesgericht in Michigan ein. Er behauptet, das Personal des Ascension Macomb Oakland Hospital nördlich von Detroit sei davon ausgegangen, dass er lüge, als er am 7. April 2023 in der Notaufnahme erschien und sagte, er leide unter Brustschmerzen und habe Atemprobleme, während er als Leadsänger der Four Tops auf einer nationalen Tournee mit den Temptations war. In seiner 17-seitigen Klage heißt es laut des US-amerikanischen ROLLING STONE, dass das weiße Krankenhauspersonal ihn in eine „Zwangsjacke und/oder einen Vier-Punkt-Fesselungsmechanismus“ gesteckt und ihm gesagt habe, er müsse zunächst auf ein obligatorisches psychologisches Gutachten warten.

Morris behauptet, dass das Krankenhauspersonal, darunter ein weißer Wachmann, 90 Minuten lang „fälschlicherweise annahm, er sei psychisch krank“. Sie hätten sich geweigert, seine Identität zu bestätigen, als er versuchte zu erklären, dass er eine „signifikante“ Vorgeschichte von Herzerkrankungen hatte, die das Einsetzen von Stents und eines Defibrillators beinhaltete.

„Keiner der Pfleger griff ein, um die rassistische Diskriminierung und Misshandlung zu beenden“

„[Morris] fragte, ob er seine Identität durch Vorzeigen seines Ausweises beweisen könne, woraufhin der weiße männliche Sicherheitsbeamte ihm befahl, sich mit seinem Schwarzen Arsch hinzusetzen“, heißt es in der Klage. „Keiner der Pfleger griff ein, um die rassistische Diskriminierung und Misshandlung zu beenden.“

Schließlich, so heißt es in der Klage, überzeugte Morris eine Krankenschwester, sich ein Video von seinem Auftritt bei den Grammys anzusehen. Die Krankenschwester „erkannte“ daraufhin, dass Morris ein Mitglied der Four Tops war – er trat der Gruppe 2019 bei – und habe daraufhin andere Mitarbeiter informiert. Morris‘ psychologische Beurteilung wurde daraufhin abgebrochen und er wurde aus den Fesseln entlassen und behandelt, heißt es in der Klageschrift. Im Krankenhaus wäre schließlich eine „schwere Herzerkrankung und Lungenentzündung“ diagnostiziert worden.

In einer Erklärung, die dem US-amerikanischen ROLLING STONE zugesandt wurde, teilte das Krankenhaus mit, dass es sich nicht speziell zu dem anhängigen Rechtsstreit äußern könne. „Wir dulden keine rassistische Diskriminierung jeglicher Art“, fügte es hinzu. „Die Gesundheit, die Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Patienten, Mitarbeiter und Gemeindemitglieder haben für uns oberste Priorität. Wir verpflichten uns weiterhin, die Menschenwürde zu achten und mit Integrität und Mitgefühl für alle Personen und die Gemeinschaft zu handeln.“

Der Klage zufolge wandte sich ein Sicherheitsbeamter des Krankenhauses nach dem Vorfall an Morris und teilte diesem mit, dass der Wachmann, der ihn festhielt, in der Vergangenheit bereits rassistische Bemerkungen und Witze gemacht und „häufig übermäßige Gewalt gegenüber Patienten angewendet“ habe. Zudem soll er Morris mitgeteilt haben, dass die Mitarbeiter den Bericht über den Vorfall manipuliert hätten und dass die Mitarbeiter angewiesen worden seien, nicht darüber zu sprechen.

Morris‘ Anwalt, Maurice Davis, erklärt gegenüber der US-amerikanischen ROLLING STONE, dass der Whistleblower-Wachmann sich bereit erklärt hat, wenn nötig auszusagen. „Dieser Fall ist wichtig, weil das Krankenhauspersonal davon ausging, dass er, weil er ein Schwarzer war, eine Art psychotische Episode hatte, dass er nicht bei Verstand war und dass er körperlich festgehalten werden musste, als ob er eine Gefahr für das Krankenhauspersonal darstellte“, sagt Davis. „Sie wollten ihm die Hände fesseln, ihn fesseln und sicherstellen, dass er niemandem etwas antun kann. Anstatt also davon auszugehen, dass er ein erfolgreicher Schwarzer Mann und Anführer der Four Tops ist, nahmen sie an, dass er eine Gefahr darstellt.“

Laut Davis hätte der Vorfall katastrophale Folgen haben können. „Er hätte sterben können. Anstatt ihn zu behandeln, haben sie ihn gefesselt“, sagt Davis. Das Krankenhaus bot einen Geschenkgutschein im Wert von 25 Dollar als Entschuldigung an, aber Morris weigerte sich, diesen anzunehmen, heißt es in der Klageschrift.