Britney Spears trennt sich von ihrem kompletten Songkatalog

Primary Wave übernimmt nun den Eigentumsanteil von Britney Spears an ihren Hits, darunter „… Baby One More Time“, „Oops! … I Did It Again“ und „Lucky“, bestätigten mehrere Quellen gegenüber ROLLING STONE. Britney Spears hat die Rechte an ihrem ikonischen Musikkatalog verkauft, wie mehrere Quellen ROLLING STONE bestätigten.

Details zum Deal mit Primary Wave

Primary Wave übernimmt nun den Eigentumsanteil von Spears an zahlreichen Hits, darunter „…Baby One More Time“, „Oops!… I Did It Again“, „(You Drive Me) Crazy“, „I’m a Slave 4 U“, „Lucky“, „I’m Not a Girl, Not Yet a Woman“ und viele weitere.

Der Deal, über den zuerst „TMZ“ berichtete, soll am 30. Dezember abgeschlossen worden sein. Unklar ist, zu welchem Preis Spears ihre Rechte verkaufte, doch eine Quelle sagte dem Portal, die Summe liege auf dem Niveau von Justin Biebers gemeldetem 200-Millionen-Dollar-Deal zum Verkauf seines Backkatalogs an Hipgnosis Songs Capital im Jahr 2023.

Branchenübliche Katalogkäufe

Primary Wave ist seit Jahren im Geschäft mit dem Aufkauf von Musikkatalogen einiger der größten Namen der Branche. Im vergangenen März erwarb das Unternehmen eine 50-prozentige Beteiligung am Nachlass von The Notorious B.I.G., zudem schloss es in der Vergangenheit Deals mit den Nachlässen von Whitney Houston, Bob Marley, Prince sowie mit Cars-Frontmann Ric Ocasek. 2020 verkaufte Stevie Nicks ihre Verlagsrechte an das Unternehmen.

ROLLING STONE hat Vertreter von Spears und Primary Wave um eine Stellungnahme gebeten.

Spears’ Karriere nach der Vormundschaft

Übernahmedeals können für Künstler äußerst lukrativ sein, da sie eine erhebliche Auszahlung ermöglichen und sie von der zeitaufwendigen Verantwortung entlasten, einen gesamten Nachlass und Musikkatalog zu verwalten.

Spears, die 2021 aus einer umstrittenen 13-jährigen Vormundschaft entlassen wurde, hat seit dem Album „Glory“ aus dem Jahr 2016 kein Studioalbum mehr veröffentlicht. Obwohl sie kürzlich ankündigte, nicht mehr in den Vereinigten Staaten auftreten zu wollen, hat Spears neue Musik nicht ausgeschlossen. 2022 arbeitete sie mit Elton John an der Single „Hold Me Closer“ zusammen, 2023 veröffentlichte sie „Mind Your Business“ mit will.i.am von den Black Eyed Peas.