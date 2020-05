Er kämpfte im „Krieg der Sterne“ und brachte den „Herr der Ringe“-Schauspielern ihre Akzente bei: Nun starb der Schauspieler und Dialektcoach Andrew Jack an einer Infektion mit COVID-19.

Die „Krieg der Sterne“-Saga verliert einen ihrer Protagonisten: Der US-amerikanische Schauspieler und Dialektcoach Andrew Jack ist im Alter von 76 Jahren an den Folgen einer Infektion mit COVID-19 gestorben. Das bestätigte seine Sprecherin Jill Mc Cullough gegenüber der US-amerikanischen Website „TMZ“. https://twitter.com/GabrielleRoger1/status/1244855684249743361 Wie McCullough erklärte, habe Jacks Frau nicht an seiner Seite sein können, da sie selbst am Coronavirus erkrankt sei und sich zu dieser Zeit in Australien in Quarantäne befunden habe. Rolle in Star Wars Jack war als Nebendarsteller in „Star Wars: The Force Awakens“ und „Star Wars: The Last Jedi“ zu sehen. Dort verkörperte er den Major der…