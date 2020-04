Übersicht: Wegen Corona abgesagte Konzerte und Festivals 2020

Die Weekend Festival Tickets für Rock am Ring und Rock im Park sind nahezu ausverkauft. Fans greifen nun bei Tagestickets zu.

Der Run auf die regulären Weekend Festival Ticket für Rock am Ring/Rock im Park ist nach wie vor groß. Es gibt nur noch wenige Eintrittskarten dieser Kategorie. Wer zuschlagen will, zahlt 209 Euro inkl. VVK-Gebühr. Der Festpreis für ein Camping- und Parking-Ticket (General Camping) bleibt bei 50 Euro inkl. VVK-Gebühr. Für Rock im Park sind ab sofort begrenzte Tagesticket-Kontingente verfügbar. Der Preis beträgt 95 Euro zzgl. Buchungs- und Versandgebühr. Weekend Festival-Kombitickets für Rock im Park sind zu einem Preis von 259 Euro inkl. General Camping, Parking und VVK-Gebühr erhältlich. Für die beiden Festivals (05. Juni - 07. Juni) sind auch…