Foto: NBCU Photo Bank via Getty Images, NBC. All rights reserved.

Der durchtriebene, vergnügungssüchtige und doch liebenswerte Tyrion Lannister. Diese Rolle wird Peter Dinklage zum letzten Mal gespielt haben. Die finale Staffel des Serien-Epos „Game of Thrones“ ist abgedreht.

Weiterlesen Wird Richard Madden der neue James Bond? Der „Game of Thrones“-Star Richard Madden wird als heißer Kandidat für die Nachfolge von Daniel Craig als James Bond gehandelt. In einem Interview mit „Vulture“ wird der 49-Jährige natürlich auch auf das Ende der Fantasy-Serie angesprochen. „Es war so ein langer Dreh, es ist hart, die Fernsehserie von meinem Leben abzugrenzen“, verrät Dinklage, der seit 2011 den Tyrion Lannister spielt.

Er ist sich nicht sicher, wie gesund es ist, dass die Arbeit an der Serie und die Menschen, mit denen man so viel Zeit verbracht hat, jetzt plötzlich wegfallen – es einfach vorbei ist.

„Mein letzter Tag war bittersüß. Viele Leute, die ich liebe, waren an dem Tag am Set. Auch wenn sie selbst nicht gearbeitet haben, kamen sie zum Set, das war wunderschön.“ Auch er selbst versuchte immer vor Ort zu sein, wenn ein Mitglied des Casts den letzten Drehtag hatte. Besonders bei den jungen Schauspielern, die während der Serie erwachsen geworden waren, war der Abschied sehr ergreifend. „Ich weiß, ‚Game of Thrones‘ ist nur eine Fernsehserie, la-di-da, aber es war unser Leben.“

Dinklage gefällt die Charakterentwicklung, die Tyrion während der Serie durchlaufen hat. Doch wie zufrieden ist er mit Tyrions Ende? „Ich fühle mich sehr, sehr – ich versuche, das richtige Wort zu finden. Ich denke, er hat einen sehr guten Schlusspunkt bekommen. Tut nichts zur Sache, was es ist – Tod kann ein großartiger Ausweg sein.“

Diese Aussage heizt die Gerüchteküche natürlich ordentlich an. Muss Tyrion Lannister sterben? Für die endgültige Antwort muss man aber wohl auf die letzte Staffel warten.