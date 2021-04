Morrissey empört sich über seine Darstellung in der aktuellen „Simpsons“-Folge.

Die „Simpsons“ haben eine lange Tradition, sich ironisch mit der Rockmusikgeschichte auseinanderzusetzen. Es gab zahlreiche Gastauftritte, von Roger Daltrey über U2 bis hin zu Paul McCartney. In der neuen Episode „Panic on the Streets of Springfield“, die am 18. April im amerikanischen Fernsehen lief, kommen nun auch die Smiths vor: Lisa Simpson hat in der Folge einen imaginären Freund, einen „depressiven Sänger aus den 80ern“, den sie verehrt. Morrissey: „Bösartige Gerüchte“ Namentlich erwähnt wird er nicht, doch „Simpsons“-Drehbuchautor Tim Long teilte ein Teaserbild des Musikers auf Twitter. Die Animationsserie belustigte sich also über den mürrischen Smiths-Sänger. Okay, that's it: best…