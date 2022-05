Nach Anschlag auf Grundschule: Taylor Swift teilt scharfe Attacke gegen US-Waffenlobby

Taylor Swift beendet ihre monatelange Abwesenheit auf Twitter. Trauriger Anlass: Das jüngste Schulmassaker in der kleinen Stadt Uvalde in Texas, bei dem ein 18-Jähriger mit einer halbautomatischen Waffe in einer Grundschule mindestens 19 Kinder und zwei Erwachsene tötete.

„Erfüllt von Wut und Trauer, gebrochen durch die Morde in Uvalde. Von Buffalo, Laguna Woods und so vielen anderen“, schreibt sie. „Die Art, in der wir als Nation auf unfassbares und unerträgliches Leid konditioniert sind, ist furchtbar. Steves Worte klingen so wahr und schneiden tief“, schreibt sie.

Die Grammy-Preisträgerin spricht von einem „unerträglichen Schmerz“ und teilt ein leidenschaftliches Video des Trainers des Basketball-Clubs Golden State Warriors. Steve Kerr, dessen Team sich auf das Spiel gegen die Dallas Mavericks vorbereitete, weigerte sich die übliche Sport-Ansprache vor dem NBA-Match der Western Conference Finals zu halten. Stattdessen hielt er ein leidenschaftliches Plädoyer für Waffenkontrolle in den USA.

Filled with rage and grief, and so broken by the murders in Uvalde. By Buffalo, Laguna Woods and so many others. By the ways in which we, as a nation, have become conditioned to unfathomable and unbearable heartbreak. Steve’s words ring so true and cut so deep. https://t.co/Rb5uwSTxty

