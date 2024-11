Nach Chartsturm: The Cure senden emotionale Botschaft an Fans

The Cure haben sich in ihren sozialen Netzwerken für den Support für ihr neues Studioalbum „Songs of a Lost World“ bedankt.

The Cure auf X:

„Es ist enorm ermutigend und herzerwärmend, so eine wunderbare Reaktion auf die Veröffentlichung von Songs of a Lost World zu erleben – an alle, die es gekauft, angehört, geliebt und über die Jahre an uns geglaubt haben – danke – x“. Demnach wären Cure sich nicht so sicher über die andauernde Liebe ihrer Fans gewesen. Auf dem dazugehörigen Foto schaut Robert Smith etwas verlegen in die Kamera. Aber was hält er da in der Hand?

Cure-Erfolg in Deutschland

Es ist nicht so, dass The Cure in den Charts hierzulande keine großen Chancen auf eine Krönung gehabt hätten. Die Diskografie der 1976 gegründeten britischen Band zeigt einige Top-5-Erfolge in den deutschen Ranglisten auf.

Mit „Kiss Me Kiss Me Kiss Me“ gelangten sie 1987 auf Platz 4. „Disintegration“ kletterte 1989 gar auf die Zwei. Mit „Wish“, ihrem international meistverkauften Album, fielen sie 1992 auf die Vier zurück. „Bloodflowers“ gelangte im Jahr 2000 auf Platz 5, und selbst das ungeliebte „The Cure“-Album schaffte es 2004 auf die Drei. Smith mag diese Platte überhaupt nicht.

Premiere für The Cure

Nun debütierten Robert Smith und Kollegen zum ersten Mal in der bald 50-jährigen Geschichte der Band auf Platz eins der deutschen Charts, wie „Musikwoche“ meldet.

„Songs of a Lost World“ ist das erste Studioalbum von The Cure seit 2008. Die Vorfreude und Freude der Fans war natürlich riesig, außerdem kam Platte Nummer 14 auch in etlichen verschiedenen Formaten in den Handel. Darunter auch eine Digitalversion mit fünf Live-Songs, die sich zu den Deluxe-Fassungen (das Album instrumental und in Dolby-Atmos) gesellten.

In der ROLLING-STONE-Redaktion scheiden sich bei „Songs of a Lost World“ die Geister. Redakteur Arne Willander hat, was sehr selten bei ihm vorkommt, dem Werk die Höchstwertung vergeben. Sassan Niasseri kritisiert Müdigkeit und Ideenlosigkeit in den acht Liedern.

Gig vor 3.000 Fans

Die „Songs of a Lost World“ stellten The Cure am 01. November 2024 auch im Londoner Troxy vor, neben einem Greatest-Hits-Set, das sehr routiniert wirkte. Mit „Secrets“ gab es aber zumindest eine Live-Überraschung im 31-Song-Set. Umjubelt war der Gig vor 3.000 Fans und etlichen Promis auch so. Boy George feierte mit, Yungblud, Billie Joe Armstrong, Duran Duran und auch zwei der „Fantastic Four“.

Für 2025 sind Tourpläne bei The Cure angesagt. Dann kommen die Cure-Anhänger hierzulande wieder in den Genuss von „Songs of a Lost World“.