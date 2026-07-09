Nachruf: Bonnie Tyler, das Achtzigerjahre-Powerhouse

Bonnie Tyler, die walisische Ausnahmestimme hinter unvergänglichen Achtzigerjahre-Hits wie „Total Eclipse of the Heart“ und „Holding Out for a Hero“, ist im Alter von 75 Jahren gestorben.

Eine auf ihrer Website veröffentlichte Erklärung bestätigte den Tod der Sängerin. „Bonnies Familie und ihr Team geben mit gebrochenem Herzen bekannt, dass Bonnie letzte Nacht unerwartet im Krankenhaus in Portugal infolge der Krankheit verstorben ist, wegen der sie in Behandlung war“, heißt es darin. „Wir werden in Kürze eine weitere Erklärung veröffentlichen, bitten aber vorerst darum, der Familie in dieser schweren Zeit die nötige Privatsphäre zu lassen.“

Anfang Mai war Tyler im portugiesischen Faro ins Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem sie sich einem Notfalleingriff am Darm hatte unterziehen müssen. In den darauffolgenden Tagen versetzten ihre Ärzte sie in ein künstliches Koma, um die Genesung zu fördern; später beschrieben sie ihren Zustand als „ernsthaft krank, aber stabil“.

Aufstieg zum Weltstar

Tyler gelang 1976 mit „Lost in France“ der Durchbruch in Großbritannien und Europa, bevor sie 1977 mit „It’s a Heartache“ auch in den USA Fuß fasste. Ihr beständigster Hit aber blieb „Total Eclipse of the Heart“ aus dem Jahr 1983. Seit seiner Veröffentlichung hat der Song das kollektive Gedächtnis kaum je verlassen: Er taucht zuverlässig auf, wann immer eine spektakuläre Mond- oder Sonnenfinsternis die Schlagzeilen beherrscht, und ist längst ein zeitloser Karaoke-Klassiker.

Geschrieben von Jim Steinman, der vor allem durch seine Zusammenarbeit mit Meat Loaf bekannt wurde, war „Total Eclipse of the Heart“ eine knapp siebenminütige Power-Ballade, durchdrungen von Sehnsucht und Verlangen. Tyler besaß die stimmliche Kraft und Gravitas, um diesen Koloss zu tragen – doch der charakteristische Schleier in ihrer Stimme verlieh der Darbietung jene notwendige, ausgefranste Verletzlichkeit.

„Ich habe mein Herz hineingeschüttet, als ich es sang“, sagte sie 2023 in einem Interview mit dem „Guardian“ – schlicht und einfach.

Kindheit und Anfänge

Als Gaynor Hopkins am 8. Juni 1951 geboren, wuchs Tyler in einer großen Familie in einem kleinen Dorf nahe Neath in Wales auf. In einem Dokumentarfilm von 2005 beschrieb sie ihre Mutter als „wunderbare“ Opernsängerin, die nur zu Hause sang – aber Passanten auf der Straße zum Stehenbleiben brachte. Tylers Geschwister öffneten ihr die Tür zu verschiedensten Musikrichtungen, und sie hörte leidenschaftlich Radio, wobei sie eine besondere Zuneigung zu Tina Turner und Janis Joplin entwickelte.

Eine professionelle Sängerkarriere hatte Tyler nie im Sinn – bis ihre Tante sie 1969 zu einem lokalen Talentwettbewerb anmeldete. Nach einem zweiten Platz bewarb sie sich mit neu gewonnener Selbstsicherheit bei einem Vorsingen als Background-Sängerin für eine Lokalband – und sie bekam den Job. Kurz darauf gründete sie ihre eigene Band: Imagination.

„Wir haben wie sechs Nächte die Woche gespielt, jede Woche“, erinnerte sie sich in jenem Dokumentarfilm. „Für einen Hungerlohn eigentlich, aber wir liebten es! Alles war besser als der Job im Obst- und Gemüseladen, wo ich tatsächlich gearbeitet habe, als ich die Schule verließ.“

Der Durchbruch

Während ihrer Zeit mit Imagination entdeckte sie ein Talentscout und brachte sie nach London, um eine Demo aufzunehmen. Einige Monate später bot ihr RCA einen Vertrag an. Unter dem Künstlernamen Bonnie Tyler veröffentlichte sie im April 1976 ihre Debütsingle „My! My! Honeycomb“. Obwohl das Lied die Charts verfehlte, knackte die Nachfolgesingle „Lost in France“ die britischen Top Ten und feierte weiteren Erfolg in ganz Europa.

Doch ungefähr zur selben Zeit bildeten sich Knötchen an Tylers Stimmbändern – eine ernsthafte Bedrohung für ihre Karriere. Sie unterzog sich einer Operation und musste anschließend sechs Wochen strikte Stimmruhe einhalten: weder singen noch sprechen. Die bekennende Quasselstrippe tat sich schwer damit, diese Regeln einzuhalten, und ließ eines Tages auf einer Autofahrt mit ihrer Mutter einen frustrierten Schrei heraus. Die Folgen waren weitreichend.

„[A]ls ich meine Stimme wiederhatte, ging ich zum ersten Mal ins Studio und fing an zu singen. Die Band sagte: ‚Wow, deine Stimme klingt großartig’“, erinnerte sich Tyler in einem „Guardian“-Artikel von 2009. „Meine Stimme war rauer als zuvor und hatte mehr Biss. Es stellte sich heraus, dass der Stimmverlust für mich gar nicht so verheerend war.“

Die Stimme als Markenzeichen

Auf Tylers Debütalbum „The World Starts Tonight“ von 1976 klang ihre Stimme noch beinahe kristallklar. Doch mit „Natural Force“ von 1977 kehrte sie mit jenem Rauchschleier zurück, der zu ihrem Markenzeichen werden sollte. Der Wandel war sofort hörbar: „It’s a Heartache“ wurde ein großer Hit in Großbritannien und Europa und schaffte es auch in den USA bis auf Platz drei der „Billboard“ Hot 100.

In den folgenden Jahren veröffentlichte Tyler solide Hits wie „My Guns are Loaded“ (1979) und „(The World is Full of) Married Men“. 1981 erschien ihr letztes Album bei RCA, „Goodbye to the Island“, woraufhin sie sich nach einem neuen Label und einer neuen künstlerischen Ausrichtung umsah. Sie unterschrieb bei CBS und begann, nachdem sie den Wunsch geäußert hatte, Musik wie Meat Loaf zu machen, mit dessen wichtigstem Mitstreiter Jim Steinman zusammenzuarbeiten.

In einem Interview von 1983 gab Steinman zu, überrascht gewesen zu sein, als Tyler auf ihn zukam – nach dem Erfolg von Meat Loafs „Bat Out of Hell“ hätten viele Metal-Acts Schlange gestanden, um mit ihm zu arbeiten. Doch er liebte Tylers Stimme – „eine der leidenschaftlichsten Stimmen, die ich je im Rock & Roll gehört habe“ – und war überzeugt, dass ihre bisherigen Aufnahmen „nicht wirklich zeigten, wozu sie fähig war“.

„Total Eclipse of the Heart“

Bei einer frühen Session spielte Steinman Tyler einen halbfertigen Track vor, den er während einer Mondfinsternis zu schreiben begonnen hatte. Er beschrieb ihn als „eher ein Fieber-Song“ über die dunklen Seiten der Liebe – die Finsternis als „perfektes Bild dafür, wenn jemand von der Liebe völlig überwältigt wird“.

Tyler „verstand sofort, was für ein unglaublicher Song das war“, wie sie im „Guardian“-Interview von 2023 erzählte. Sie erinnerte sich auch an einen Brief, den sie kurz nach der Aufnahme von „Total Eclipse of the Heart“ an eine Freundin schrieb: „Ich habe heute einen unglaublichen Song aufgenommen“, schrieb sie. „Das Problem ist, er ist so lang, dass ich nicht glaube, dass ihn je jemand spielen wird.“

Im Februar 1983 veröffentlicht, wurde „Total Eclipse“ für den Rundfunk gekürzt – doch wie Tyler feststellte, liebten ihn alle so sehr, dass sie schließlich „die vollständige Albumversion spielten“, als der Song Fahrt aufnahm. Befeuert auch von einem einprägsamen Video, das in einem alten Sanatorium in England gedreht worden war, kletterte „Total Eclipse“ stetig die Charts hinauf und erreichte im Oktober Platz eins der Hot 100, wo er vier Wochen lang verweilte.

Vermächtnis und späte Jahre

„Total Eclipse of the Heart“ war das Herzstück von Tylers fünftem Album „Faster Than the Speed of Night“, das in Großbritannien auf Platz eins ging und in den USA bis auf Platz vier der „Billboard“ 200 kletterte. Tyler erhielt zudem zwei Grammy-Nominierungen: als beste weibliche Pop-Gesangsperformance für „Total Eclipse“ und als beste weibliche Rock-Gesangsperformance für das Gesamtwerk von „Faster Than the Speed of Night“ – ging aber leer aus.

Auch wenn Tyler nie wieder einen Song von der Strahlkraft von „Total Eclipse of the Heart“ hatte, folgte eine Reihe einprägsamer Singles: „A Rockin‘ Good Way (to Mess Around and Fall in Love)“ mit Shakin‘ Stevens, „Here She Comes“ (produziert und mitgeschrieben von Giorgio Moroder), „If You Were a Woman (And I Was a Man)“ sowie „Loving You’s a Dirty Job but Somebody’s Gotta Do It“ mit Todd Rundgren. Der größte dieser Nachfolgehits war jedoch „Holding Out for a Hero“, ein weiteres Steinman-Werk für den Soundtrack zu „Footloose“.

In den folgenden Jahrzehnten tourte und veröffentlichte Tyler regelmäßig und genoss besonders in Europa anhaltend starke Unterstützung. Bemerkenswert war etwa ihre 1995er-Coverversion von Air Supplys „Making Love (Out of Nothing At All)“, in die Aufnahmen ihrer Mutter eingearbeitet wurden, die eine Arie aus Puccinis „Madame Butterfly“ singt.

2021 erschien Tylers 18. und nun letztes Studioalbum, „The Best Is Yet to Come“. (Ein Livealbum, „In Berlin“, folgte 2024.) 2025 kehrte Tyler sogar in Frankreich in die Charts zurück, als sie gemeinsam mit David Guetta und Hypaton die Single „Together“ veröffentlichte. Als Tyler in Portugal ins Krankenhaus eingeliefert wurde, bereitete sie sich gerade auf eine weitere Tournee vor, die noch im selben Monat beginnen sollte.

Tyler verlor nie ihre Begeisterung für Musik und das Auftreten, und ihre Liebe zu ihrem größten Hit blieb ungebrochen. Bei einer Sonnenfinsternis im Jahr 2017 performte sie „Total Eclipse of the Heart“ auf einem Kreuzfahrtschiff, das sich genau im Pfad der Totalität befand; und als das kosmische Ereignis erneut eintrat, absolvierte Tyler bereitwillig die Presserunde, während der Hit einen neuen Streaming-Schub erlebte und sogar in einige Charts zurückkehrte.

„Es nützt nichts zu singen, wenn man nur ein Popstar sein will“, schrieb Tyler 2009. „Man muss daran arbeiten und es aus Liebe tun, nicht weil man glaubt, dass es einen berühmt macht. Das habe ich nie getan, daran habe ich nie gedacht. Ich rate angehenden Sängern, eine Band zu gründen, notfalls in der Garage zu üben, aber so viele Wohltätigkeits- oder Open-Mic-Shows wie möglich zu spielen, um Erfahrung zu sammeln. Ich habe sieben Jahre gesungen, bevor ich einen Plattenvertrag bekam, und ich liebte bereits, was ich tat. Ich hatte einfach Glück und wurde entdeckt.“