Bonnie Tyler: Warum ein Darmdurchbruch so gefährlich ist

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Bonnie Tyler hatte bereits im Frühjahr mit massiven gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Nach einem akuten Darmdurchbruch musste sie sich einer Notoperation unterziehen.

Wenn die Darmwand reißt, gelangt der hochinfektiöse Darminhalt (Stuhlgang, Verdauungssäfte und Milliarden von Bakterien) ungehindert in den sterilen Bauchraum. Dies kann schwere Folgen für den Organismus haben. Das Bauchfell, das den Bauchraum auskleidet, reagiert empfindlich auf Fremdstoffe. Die austretenden Bakterien und Fäkalien führen innerhalb kürzester Zeit zu einer massiven, eitrigen Entzündung des gesamten Bauchraums.

Das Immunsystem reagiert darauf mit einer extremen Überreaktion im gesamten Körper. Diese Sepsis (Blutvergiftung) ist die häufigste direkte Todesursache nach einem Darmdurchbruch. Schreitet die Sepsis voran, kommt es irgendwann zum septischen Schock. Das heißt, die Blutgefäße weiten sich stark, wodurch der Blutdruck lebensgefährlich abfällt. Das Herz kann nicht mehr genug Blut durch den Körper pumpen und die Organe werden nicht mehr mit ausreichend Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. Es kommt im ungünstigsten Fall zum Multiorganversagen.

Schwere Komplikationen nach der OP

Aufgrund von Komplikationen nach dem Eingriff lag Tyler wochenlang auf einer Intensivstation und wurde in ein künstliches Koma versetzt, aus dem sie erst im Juni wieder erwachte. Obwohl sich ihr Zustand zwischenzeitlich stabilisiert hatte, kam es letztlich zu einem unvorhersehbaren medizinischen Rückfall.

Das ist leider nicht ungewöhnlich: Die Folgen einer akuten Sepsis nach einem Darmdurchbruch können noch Tage später eintreten oder sich verschlimmern. Im Bauchraum können sich etwa abgekapselte Eiterherde bilden, die trotz Spülung übersehen werden und zeitverzögert erneut neue Sepsis auslösen. Nach einer OP können zudem genähte Stelle wieder aufreißen, weil das Darmgewebe brüchig ist. So würde erneut Darminhalt entweichen. Nicht zu unterschätzen ist außerdem, dass das Immunsystem nach vielen Tagen intensiver Behandlung geschwächt ist und Keime noch gefährlicher auf den Körper einwirken.

Die konkrete Todesursache für Bonnie Tyler wurde noch nicht bekanntgegeben. Ihre Familie versprach in einem ersten Statement zum Tod der Musikerin, bald weitere Informationen bereitzustellen.

Tyler verstarb in einem Krankenhaus in Portugal. das Land ist ihrer Wahlheimat seit vielen Jahren. Sie besaß dort gemeinsam mit ihrem Ehemann ein Haus an der Algarve und genoss dort abseits der Tourneen ihr Privatleben.