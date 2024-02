„Nazis keulen“: Jan Böhmermann sorgt für Hysterie bei Rechtspopulisten

„Die FPÖ und ihr Volkskanzler“ lautet der Titel der neuesten Folge des ZDF Magazin Royale mit Jan Böhmermann, in dem es um Skandale rund um die rechtsextreme österreichische Partei und deren Kanzlerkandidat Herbert Kickl geht. Unter anderem heißt es darin, dass „Remigration“, die auch beim Potsdamer Treffen der AfD Thema war, bereits fest in der FPÖ-Politik verankert sei. Doch statt den Inhalt der Sendung auseinanderzunehmen, echauffieren sich nun viele Rechtspopulisten im Netz über Böhmermanns Verabschiedung am Ende der Sendung.

Nach einer Musikparodie im ZDF Magazin Royale folgten ein Servus und Baba sowie die Worte: „Liebe 3sat-Zuschauer*innen, bitte nicht vergessen: Nicht immer die Nazikeule rausholen, sondern vielleicht einfach mal ein paar Nazis keulen.“ Damit verabschiedete sich der Moderator nach einer provozierenden Sendung, die nicht mit rhetorischen Spielchen geizte. Dass darauf auch das rechtspopulistische Internetportal „Nius“ um den ehemaligen „Bild“-Chef Julian Reichelt ansprang, ist nicht verwunderlich. Dieser postete die Verabschiedung und machte daraus folgende Schlagzeile: „Böhmermann ruft zur Tötung von AfD- und FPÖ-Politikern auf“.

Jan Böhmermann: So kontert der Satiriker

Im Artikel wird zudem die Duden-Definition des Wortes „keulen“ erwähnt: „Nutztiere töten, um Tierseuchen zu verhindern oder einzudämmen“. Für Jan Böhmermann wohl eine erwartbare Hysterie und er konterte auf X (früher Twitter) mit dem Screenshot von Google, der erklären soll, was auch mit dem Wort „keulen“ gemeint sein kann. „Sich einen keulen“ könne demnach auch Masturbation zu bedeuten.

Böhmermanns Worte: „IRRE! Abgesehen davon, dass der humorlose Bauernfänger Julian R. offenbar „AfD und FPÖ“ für „Nazis“ hält – er projiziert anscheinend auch noch seine Gewaltphantasien auf andere, weil er schlicht die Bedeutung des Wortes „keulen“ nicht kennt …“

Auch Kanzlerkanditat Kickl wollte dem Onanie-Aufruf nicht folgen und postete stattdessen: „Böhmermann ruft zur Tötung von FPÖ-Politikern auf“. Sein Fazit: „Einfach widerlich“. Jan Böhmermanns Fans feiern den Satiriker indes für das rhetorische Spektakel: Denn dass sich FPÖ und AfD in dem Kontext angesprochen fühlen, sei doch bemerkenswert – schließlich war hier von „Nazis“ die Rede.