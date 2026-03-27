Neil Diamond: „Wild at Heart“

Neil Diamond veröffentlicht am 8. Mai sein neues Album „Wild at Heart“ in Zusammenarbeit mit Produzent Rick Rubin.

Eine magische Zusammenarbeit

Neil Diamond arbeitete seit 2005 gemeinsam mit dem Produzenten zunächst an der Platte „12 Songs“. Im Jahr 2008 erschien dann „Home Before Dark“, das die US-Billboard-Charts eroberte. Die Zusammenarbeit mit Rick Rubin beschreibt der Sänger als „magisch“.

Wild at Heart: Nachdenklich, persönlich, rockig

Auf seinem neuen Album „Wild at Heart“ vereint Diamond eine Mischung aus neuen Songs und älteren Liedern, die er wieder aufgegriffen hat und nun erstmals veröffentlicht. Insgesamt 10 Songs hat er über die letzten Jahre zusammengetragen.

Diamond zeigt sich auf der Platte in einer nachdenklichen, philosophischen und zugleich sehr persönlichen Stimmung. Im Lied „Shine On“ rät er seinem Sohn, niemals an sich zu zweifeln. In „You Can’t Have It All“ richtet er einen kritischen Blick auf die Menschheit und fragt: „Was ist los mit der Welt? Kann sich nicht jeder um sich selbst kümmern?“

Auch die Liebe kommt auf der neuen LP nicht zu kurz – der Titel bedeutet schließlich „Wild im Herzen“. Diamond erweitert sein Liebeslieder-Repertoire um Titel wie „The Secret You“ oder „You Still Look Good to Me“. Mit Titeln wie „Talking It to Death“ zeigt der Musiker seine rockigere Seite. Zudem sind die klassischen Diamond-Hooks wiederzufinden – etwa im Titelstück „Wild at Heart“.

Tracklist

Side A

1. Wild At Heart

2. You Can’t Have It All

3. Talking It To Death

4. Shine On

5. The Secret You

Side B

1. You Never Know

2. You’re Getting To Me

3. You Still Look Good To Me

4. You’re My Favorite Song

5. Forgotten