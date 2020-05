Neil Young veröffentlicht 35 Jahre unter Verschluss gehaltenes Album „Homegrown“

Das wird Sie auch interessieren





35 Jahre hielt Neil Young das Album „Homegrown“ aus persönlichen Gründen unter Verschluss und betonte, dass die Songs nie an die Öffentlichkeit gelangen sollen. Doch nun hat der Künstler offenbar seine Meinung geändert. In den Neil Young Archives ist jetzt die Tracklist sowie ein Release-Datum bekanntgegeben worden. Demnach erscheint das Album noch in diesem Jahr.

Neil Young über „Homegrown“: „Es war ein bisschen zu persönlich“

Lange habe sich Neil Young gescheut, das Album „Homegrown“ zu veröffentlichen, für das er 1974 im Studio war und das ursprünglich ein Jahr später veröffentlicht werden sollte. „Es war ein bisschen zu persönlich“, erklärte der Musiker einst in einem Interview mit Cameron Crowe, das in der US-Ausgabe des ROLLING STONE erschien. „Es hat mir Angst gemacht. Diese Sachen habe ich nie veröffentlicht. Und ich werde es vermutlich auch nie tun. Ich würde mich zu sehr schämen, sie sind etwas zu real.“

Statt „Homegrown“ entschied sich Young damals übrigens kurzerhand, das 1973 aufgenommene Album „Tonight’s The Night“ zu veröffentlichen.

„Homegrown“ soll am 19. Juni erscheinen. Hier ist die Tracklist:

Separate Ways Try Mexico Love Is A Rose Homegrown Florida Kansas We Don’t Smoke It No More White Line Vacancy Little Wing Star Of Bethlehem

Neue Fireside Session in den Neil Young Archives

Außerdem hat Neil Young eine weitere Fireside Session für seine Fans bereitgestellt. Das Solo-Akustikset wurde abermals in seinem Zuhause von Ehefrau Daryl Hannah gefilmt.

Diesmal spielte der Musiker:

One Of These Days

Good To See You

Daddy Went Walkin’

Through My Sails

After The Goldrush

Mother Earth

Distant Camera

Are You Ready For The Country

Fireside Session Nummer vier hier ansehen!