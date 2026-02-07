Rätselraten: Neil Young sagt alle Konzerte 2026 ab

Neil Young hat alle seine Konzerttermine für 2026 mit den Chrome Hearts abgesagt. Der Singer-Songwriter gab die Nachricht über seine Website, die Neil Young Archives, bekannt. „Ich habe beschlossen, eine Pause einzulegen und werde dieses Mal nicht durch Europa touren“, schrieb er. „Danke an alle, die Tickets gekauft haben. Es tut mir leid, euch zu enttäuschen, aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Ich liebe es sehr, LIVE zu spielen und mit euch und den Chrome Hearts zusammen zu sein. LOVE Neil, bleibt gesund.“

Abgesagte Europatour mit den Chrome Hearts

Die Europatournee, die der ROLLING STONE in seine Liste der am meisten erwarteten Touren des Jahres aufgenommen hatte, sollte am 19. Juni in Manchester, England, starten. Geplant war eine Reise durch Großbritannien und Europa mit Abschluss am 26. Juli in Udine, Italien. Elvis Costello and the Imposters sollten an ausgewählten Terminen als Support auftreten.

Young stellte die Chrome Hearts im September 2024 beim Farm Aid in Saratoga Springs, New York, zusammen, wenige Monate nachdem er seine Tour mit Crazy Horse abgesagt hatte (später deutete er an, dass „ein paar von uns krank geworden sind“). Young und die Begleitband – Gitarrist Micah Nelson, Organist Spooner Oldham, Promise-of-the-Real-Bassist Corey McCormick und POTR-Schlagzeuger Anthony LoGerfo – tourten im vergangenen Jahr durch Europa und Nordamerika und spielten mitreißende Sets mit Fanlieblingen wie „Ambulance Blues“ und „Cowgirl in the Sand“. Ihr letzter Auftritt war das Painted-Turtle-Benefizkonzert im Oktober.

Energie der Band und jüngste politische Aktionen

„Das ist das andere Coole an den Chrome Hearts, das Neil meiner Meinung nach energiegeladen hält“, sagte Nelson uns im vergangenen Herbst. „Er weiß, dass er alles machen kann. Egal welche Neil-Ära oder welche Deep Cuts – wir können die Sachen ziemlich schnell lernen und abliefern. Und besonders weil wir Spooner haben, können wir die ‚Harvest Moon‘-Sachen so spielen, dass sie sich wirklich wie auf den Alben anfühlen, wir können zart sein und wir können laut und rau werden und alles dazwischen machen.“

Die Nachricht über die Absage der Tour kommt wenige Tage, nachdem Young seinen Plan bekräftigt hatte, seine Musik von Amazon zu entfernen, und sie als Reaktion auf die Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegen das Land vollständig den Menschen in Grönland geschenkt hat. „Ich hoffe, meine Musik und Musikfilme werden etwas von dem unbegründeten Stress und den Drohungen lindern, die ihr durch unsere unpopuläre und hoffentlich nur vorübergehende Regierung erlebt“, schrieb er.

„Es ist mein aufrichtiger Wunsch, dass ihr all meine Musik in eurem wunderschönen Zuhause Grönland in höchster Qualität genießen könnt. Dies ist ein Angebot von Frieden und Liebe. Die gesamte Musik, die ich in den vergangenen 62 Jahren gemacht habe, gehört euch zum Anhören. Ihr könnt kostenlos verlängern, solange ihr euch in Grönland befindet. Wir hoffen, dass andere Organisationen unserem Beispiel im gleichen Geist folgen.“